GTT : reçoit deux nouvelles commandes

GTT a reçu deux commandes du groupe Hyundai pour la conception des cuves de deux méthaniers d’une capacité de 180 000 m3, pour le premier, et de 174 000 m3, pour le second, pour le compte de deux armateurs dont les noms sont confidentiels à ce stade. Les deux méthaniers seront construits dans les chantiers de Hyundai Heavy Industries (HHI) et Hyundai Samho Heavy Industries (HSHI) en Corée. Le système de confinement à membranes Mark III Flex de GTT a été retenu pour équiper les navires dont la livraison est prévue entre le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022.