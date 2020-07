GTT reçoit une commande de China Petroleum Engineering and Construction Corp.

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de membranes cryogéniques pour le transport du gaz naturel liquéfié (GNL) Gaztransport et Technigaz (GTT) a annoncé mardi avoir reçu fin juin une commande de la part de la société EPC China Petroleum Engineering and Construction Corp. North China Company (CPECCNC), pour la conception d'un réservoir terrestre de stockage membrane de GNL à intégrité totale d'une capacité de 29.000 m3, destiné au projet Heijan LNG Peak shaving. "GTT concevra le réservoir à membrane, qui intégrera sa technologie GST", a indiqué l'entreprise dans un communiqué. Ce réservoir de stockage terrestre sera situé à Hejian, dans la province chinoise de Hebei, et devrait être mis en service au cours du deuxième semestre 2021, a ajouté GTT. (echalmet@agefi.fr) ed: TVA

