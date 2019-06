GTT : reçoit une commande de Jiangnan Shipyard

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GTT a reçu une commande du chantier chinois Jiangnan Shipyard pour la conception des réservoirs GNL de cinq nouveaux porte-conteneurs d'une capacité de 15 000 conteneurs chacun. Les navires seront construits pour le compte d'un armateur européen, leur livraison s'échelonnera entre le deuxième semestre 2021 et le premier semestre 2022. GTT réalisera le design des réservoirs de GNL, utilisé comme carburant, lesquels représentent une capacité de 14 000 m3 par navire.Le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT a été choisi pour sa capacité de chargement optimale.Le PDG de GTT, Philippe Berterottière, a déclaré : " Moins d'un an et demi après la première commande de porte-conteneurs propulsés au GNL, nous sommes très heureux de confirmer, par cette nouvelle commande, l'intérêt et l'efficacité de nos solutions pour répondre aux nouveaux enjeux environnementaux du transport maritime. "