GTT : reçoit une commande pour 6 éthaniers

17/09/2019 | 17:58

Le groupe GTT annonce ce jour avoir été choisi pour participer à la conception de six éthaniers de grande capacité, construits par les chantiers navals coréens Hyundai Heavy Industries (HHI) et Samsung Heavy Industries (SHI) pour le compte de la société chinoise Zhejiang Satellite Petrochemical.



La livraison des navires est prévue à partir du quatrième trimestre 2020.



“Le système de confinement à membrane Mark III de GTT a été choisi pour la conception des cuves. Le design a été optimisé pour augmenter significativement la capacité d'emport dans la limite des dimensions standard des VLGC2, offrant ainsi une capacité de cargaison de plus de 98.000 m3 tout en limitant le tirant d'eau. Ces VLEC, de seconde génération, seront les plus grands jamais construits au niveau mondial”, précise GTT.





