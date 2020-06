GTT reçoit une nouvelle commande de DSME

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GTT a reçu une commande de la part du chantier coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) portant sur la conception des cuves de deux unités flottantes de stockage GNL (FSUs), les plus grandes unités jamais construites, pour le compte de la société russe GTLK. Chaque FSU offrira une capacité de 361 600 m3 et sera équipée du système de confinement cryogénique à membranes NO96 GW, développé par GTT. Leur livraison est prévue d'ici la fin de l'année 2022.Ces deux FSUs seront positionnées respectivement dans la région de Mourmansk et la baie du Kamtchatka en Russie. Ils contribueront au projet Arctic LNG 2 du producteur GNL russe Novatek.