GTT relève ses objectifs et son dividende malgré un 1er semestre en baisse

Le numéro un mondial des systèmes de confinement à membrane pour le transport du gaz naturel liquéfié (GNL) a précisé dans un communiqué que son Ebitda devrait s'établir entre 160 et 170 millions d'euros en 2019 (contre 150 à 160 millions prévus auparavant) et son chiffre d'affaires entre 260 et 280 millions (contre 255 à 270 millions précédemment).

"En termes de résultats, si le premier semestre 2019 est en retrait par rapport à l'an passé en raison des moyens techniques et humains mis en oeuvre, GTT bénéficiera plus largement de l'augmentation de l'activité dès le second semestre 2019", a expliqué son PDG Philippe Berterottière, cité dans le communiqué.

"Ainsi, compte tenu du niveau élevé de notre carnet de commandes et des plannings de construction des navires, nous révisons à la hausse nos perspectives (...)", a-t-il ajouté.

GTT, dont Engie détient 40% du capital, a enregistré au titre du premier semestre 2019 un résultat net part du groupe en baisse de 25% à 56,6 millions d'euros en raison notamment d'un effet de base défavorable, la société ayant bénéficié en 2018 d'une baisse exceptionnelle de l'impôt sur les résultats.

Son Ebitda a dans le même temps reculé de 15,8% à 70,9 millions, avec une marge d'Ebitda sur chiffre d'affaires en repli - à 57,8% contre 66,1% au premier semestre 2018 -, principalement du fait de la hausse des charges externes et en particulier de l'augmentation des frais de R&D et de sous-traitance liés à l'augmentation de l'activité.

Alors que les ventes du groupe ont pour leur part reculé de 3,6% à 122,6 millions d'euros, GTT a souligné que ses prises de commandes de méthaniers restaient "à des niveaux record" (26 depuis le 1er janvier), le secteur du GNL carburant ayant pour sa part engrangé sept commandes supplémentaires à fin juin.

GTT propose un acompte sur dividende de 1,50 euro, en hausse de 12,8%, et confirme sa politique de dividende au titre de 2019 et 2020, avec un taux minimum de distribution visé de 80% du résultat net consolidé.

(Benjamin Mallet, édité par Jean-Michel Bélot)