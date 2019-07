GTT relève ses prévisions après des commandes records de méthaniers

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de membranes cryogéniques utilisées pour le transport du gaz naturel liquéfié Gaztransport & Technigaz (GT) a relevé jeudi ses prévisions pour l'exercice 2019, après avoir publié un résultat net en baisse de 25% au premier semestre.

Porté par des "commandes records" de méthaniers et un "planning de construction des navires" favorable, GTT s'attend désormais sur l'exercice à un Ebitda compris entre 160 et 170 millions d'euros, contre 150-160 millions d'euros auparavant, et à un chiffre d'affaires de 260 à 280 millions d'euros, contre 255 à 270 millions d'euros auparavant.

Le groupe va également proposer une hausse de 12,8% de l'acompte sur dividende, à 1,50 euro par action.

Au premier semestre, GTT, dont les technologies équipent la majeure partie des méthaniers à l'échelle de la planète, a dégagé un résultat net de 56,6 millions d'euros, contre 75,7 millions d'euros un an plus tôt, tandis que son excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est inscrit à 70,9 millions d'euros, en repli de 16% par rapport au premier semestre 2018.

Le groupe a attribué ce repli aux "moyens techniques et humains mis en œuvre" pour préparer l'augmentation de l'activité dès le second semestre 2019.

Le chiffre d'affaires de GTT a diminué de 3,6%, à 122,6 millions d'euros, au premier semestre.

A la fin du premier semestre, hors GNL Carburant, le groupe avait reçu des commandes pour 107 navires, dont 95 méthaniers. Il dispose également de 18 commandes pour la conception de navires propulsés au GNL, après le gain de sept nouvelles commandes au premier semestre.

