GTT : relève ses prévisions pour 2019

En dépit de comptes semestriels en berne, GTT, le concepteur de systèmes de stockage gazier, a revu à la hausse ses objectifs pour 2019. Relevant de plus de 10% le montant de l'acompte sur le coupon 2019, GTT a aussi confirmé sa politique de dividende.



Au 1er semestre (S1), les ventes se sont érodées de 3,6% à 122,6 millions d'euros, et l'EBITDA a plié de 15,8% à 57,8 millions, faisant passer la marge de 66,1 à 57,8%. Explication : principalement 'l'augmentation des frais de R&D et de sous-traitance liés à l'augmentation de l'activité'. Le bénéfice net s'est contracté du quart à 56,6 millions (1,53 euro par action).



Le PDG du groupe, Philippe Berterottière, insiste sur l'afflux de commandes depuis depuis 24 mois, alors que 107 unités étaient inscrites au carnet à fin juin, et la hausse de 8,2% du CA au seul 2ème trimestre. 'Compte tenu du niveau de son carnet de commandes et en l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes', le groupe ne vise plus un CA 2019 de 255-270 millions, mais de 260-280 millions, ni un EBITDA de 150-160 millions, mais de 160-170 millions.



La politique de dividende est confirmée. L'acompte sur dividende 2019 sera porté à 1,50 euro, soit une hausse de 12,8%, et sera payé fin septembre.







