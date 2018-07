GTT : résultats améliorés au 1er semestre

27/07/2018 | 12:21

GTT publie un résultat net de 75,7 millions d'euros au titre du premier semestre 2018, contre 63,1 millions un an auparavant, et un résultat opérationnel en hausse de 9,3% à 82,4 millions grâce notamment à une bonne maîtrise des charges d'exploitation.



Le chiffre d'affaires du spécialiste du confinement par membranes progresse de 11,9% à 127,2 millions d'euros, dont un chiffre d'affaires lié aux redevances en croissance de 12,2% et un chiffre d'affaires lié aux services en hausse de 7,1%.



GTT confirme ses objectifs pour 2018, soit un chiffre d'affaires consolidé entre 235 et 250 millions d'euros, un EBITDA de 145 à 155 millions et un montant de dividende au moins équivalent à celui versé au titre de 2015, 2016 et 2017.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.