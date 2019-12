GTT : signe un contrat avec un chantier en Chine

03/12/2019 | 17:59

GTT annonce ce soir avoir signé un contrat de licence et d'assistance technique avec le chantier Wison Offshore & Marine, basé en Chine, pour l'équipement d'unités de production, de liquéfaction et de stockage de GNL, d'unités flottantes de stockage et de regazéification, d'unités flottantes de stockage, de regazéification et de centrale électrique, et des méthaniers, utilisant ses systèmes de confinement à membranes.



'Cet accord leur permet de poursuivre le développement de leur offre auprès des armateurs sur de nouveaux marchés, en particulier sur des solutions flottantes, tout en faisant progresser le développement du GNL comme carburant marin au sein de la chaine mondiale d'approvisionnement', explique GTT.



Le montant du contrat n'a pas été dévoilé.



