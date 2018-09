GTT : signe un contrat de licence avec Hyundai Mipo Dockyard

18/09/2018 | 18:33

GTT annonce ce mardi soir avoir signé un contrat de licence et d'assistance technique avec le chantier naval sud-coréen Hyundai Mipo Dockyard.



Ce contrat porte sur l'équipement de navires gaziers, plus particulièrement de petites et moyennes capacités (jusqu'à environ 50 000 m3), ainsi que de cuves GNL dédiées à la propulsion des navires.



'Ce contrat représente une nouvelle avancée dans le développement de la technologie GTT sur le marché des petites capacités. Il permettra également aux deux partenaires d'étoffer leur offre aux armateurs, notamment dans le domaine du GNL carburant', indique GTT.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.