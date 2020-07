Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GTT a signé un contrat de licence et d'assistance technique (TALA1) avec le chantier russe Zvezda Shipbuilding Complex (Zvezda) pour la construction de méthaniers utilisant les systèmes de réservoirs à membrane GTT. Ce contrat représente une nouvelle avancée dans le déploiement des technologies GTT en Russie.Il permettra notamment à Zvezda de construire des méthaniers brise-glace ARC7, équipés du système de confinement à membrane de GTT : ces méthaniers, très innovants, uniques en leur genre, sont destinés au transport du GNL produit en Russie.Zvezda Shipbuilding Complex a été constituée par le chantier naval de Zvezda Far Eastern et le consortium de Rosneftegaz, Rosneft et Gazprombank. Zvezda a obtenu sa licence de GTT au terme d'un processus de qualification débuté en septembre 2017, incluant la construction d'une maquette de la technologie Mark III.Le chantier prévoit de se spécialiser dans la construction de navires de grande capacité, de navires " ice class ", de navires spéciaux, ainsi que dans la fabrication d'équipements marins ou de plateformes offshore. La construction de méthaniers est l'une des priorités du programme de production du chantier naval.Le PDG Philippe Berterottière a déclaré : " Nous sommes heureux de compter Zvezda parmi nos partenaires pour les constructions neuves et de participer au développement de nouvelles infrastructures GNL en Russie. La conclusion de ce contrat est le prélude d'une alliance durable entre les technologies françaises de GTT et l'expertise de Zvezda."