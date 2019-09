GTT signe un contrat pour trois terminaux GBS dans le cadre du projet Arctic LNG 2

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de membranes cryogéniques pour le transport du gaz naturel liquéfié Gaztransport et Technigaz (GTT) a annoncé jeudi avoir signé un contrat avec la société SAREN BV (coentreprise entre Renaissance Heavy Industries Russia et Saipem agissant sur le territoire russe pour le compte de sa filiale à Murmansk) portant sur la conception et la construction de trois terminaux GBS (Gravity Based Structures) dédiés au projet Arctic LNG 2, pour le producteur de GNL russe PAO "NOVATEK". "Le contrat concerne la conception, les études de construction et l'assistance technique pour les systèmes de confinement à membrane de GNL et d'éthane qui seront installés à l'intérieur des trois terminaux GBS", a indiqué GTT dans un communiqué. (echalmet@agefi.fr) ed: ACD

