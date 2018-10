GTT : soutenu par une activité robuste

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GTT en mode injection à la Bourse de Paris. En hausse de 3,7% à 66,25 euros, le groupe spécialisé dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz liquéfié est soutenu par l'annonce d'un chiffre d'affaires neuf mois conforme aux attentes, mais surtout d'entrées de commandes soutenues. Au titre de la période de neuf mois close fin septembre, GTT a réalisé un chiffre d'affaires de 184 millions d'euros, en progression de 7,1%.Au 30 septembre 2018, le carnet de commandes s'établit à 92 unités. Compte tenu de ces éléments, GTT a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2018, à savoir un chiffre d'affaires consolidé situé dans une fourchette de 235 à 250 millions d'euros et un objectif d'Ebitda consolidé dans une fourchette de 145 à 155 millions d'euros.Selon une source de marché, Oddo BHF a relevé son objectif de cours sur GTT de 60 à 70 euros et confirmé sa recommandation d'Achat.Au-delà du chiffre d'affaires globalement en ligne, le broker note que le groupe a réalisé 32 livraisons depuis le début de l'année dont 25 au premier semestre et 7 au cours du troisième trimestre.L'objectif annuel de 40 livraisons soit 8 au cours du dernier trimestre permet ainsi de valider les objectifs annuels, souligne l'analyste. Le troisième trimestre s'est surtout caractérisé par la poursuite d'une bonne dynamique des entrées de commandes entre autres pour les méthaniers, ajoute-t-il.Aux 18 commandes engrangées au premier semestre, le groupe a contracté 14 nouvelles commandes de méthaniers au troisième trimestre soit un total de 32 commandes permettant de renouer avec les niveaux record des exercices précédents, complète l'intermédiaire.Pour ce dernier, la dynamique des entrées de commandes se poursuit et le prochain update du management début 2019 devrait favoriser une révision en hausse des objectifs.