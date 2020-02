GTT : stabilité du résultat net annuel

28/02/2020 | 07:48

GTT (Gaztransport & Technigaz) publie au titre de 2019 un résultat net en légère hausse de 0,4% à 143,4 millions d'euros, et un EBITDA en croissance de 3,3% à 174,3 millions (+13,6% hors éléments non récurrents de 2018).



Le spécialiste des systèmes de confinement à membranes affiche un chiffre d'affaires en progression de 17,2% à 288,2 millions d'euros, et revendique une visibilité sur son chiffre d'affaires redevances à horizon 2023 grâce à son carnet de commandes à fin 2019.



Le conseil d'administration a décidé de proposer un dividende de 3,25 euros par action au titre de 2019. Pour 2020, GTT prévoit un chiffre d'affaires entre 375 et 405 millions d'euros, ainsi qu'un EBITDA entre 235 et 255 millions.



