GTT : Oddo BHF revoit sa cible à la hausse

29/10/2018 | 11:50

Oddo BHF annonce ce jour revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre GTT, sur fond d'entrées de commandes soutenues, d'objectifs 2018 confirmés et d'objectifs 2019 en hausse pour le groupe spécialisé dans la fabrication de systèmes de confinement pour le stockage et le transport en mer de gaz naturel liquéfié.



La cible de l'analyste passe ainsi de 60 à 70 euros, avec une recommandation 'achat' réaffirmée.



'Nous tablons sur un CA 2019 de 247 ME (+2% vs 2018) et sur un EBITDA de 154,6 ME (+2,6% YoY), révisé en hausse de 14%, soit une marge d'EBITDA de 62,5% (+30pb). Cette dynamique se poursuivra en 2020 avec le plein impact des commandes soit un CA proche de 270 ME (+8% YoY) et un EBITDA de 169 ME (+9,4% YoY, marge de 63,2%, +70pb)', retient Oddo BHF.





