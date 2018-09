GTT : Portzamparc conseille de prendre des profits

19/09/2018 | 09:58

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, estime qu'il est temps de prendre des bénéfices sur l'action GTT, qui en un an a pris plus de 45%. De 'conserver', le conseil sur le titre a été dégradé à 'alléger', l'objectif demeurant fixé à 61,5 euros, soit environ quatre euros de moins que le cours actuel.



Certes, hier soir, le concepteur de systèmes de stockages gaziers a annoncé un nouveau contrat de licence et d'assistance technique avec un chantier naval sud-coréen, Hyundai Mipo Dockyard, 'qui sera ainsi le troisième chantier du groupe Hyundai licencié par GTT pour la construction d'unités utilisant les technologies à membranes de GTT', explique une note. Ce faisant, estime Portzamparc, GTT élargit son offre vers les réservoirs de plus petite taille.



Mais les analystes évoquent aussi 'la forte hausse du titre' GTT et des ratios de valorisation jugés désormais 'trop élevés', avec des PER 2018 et 2020 estimés à respectivement 19,7 et 28,4 fois. D'autant que Portzamparc anticipe toujours un recul de 1% du CA en 2019, avant une nouvelle baisse de 17% en 2020.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.