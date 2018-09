GTT : Portzamparc n'est plus négatif sur le titre

27/09/2018 | 10:08

Portzamparc, le bureau d'études spécialisé dans les valeurs moyennes, n'est plus d'avis d'alléger la ligne GTT, mais désormais de conserver la valeur. L'objectif de cours est cependant fixé à 62,1 euros.



L'action GTT est portée ce matin par l'annonce de nouvelles commandes de réservoirs pour méthaniers.



En conséquence, Portzamparc relève de 32 à 35 le nombre de commandes de ce type d'équipements qu'il anticipe en 2018. 'Rappelons que la société table à long terme sur environ 30 commandes par an (dont 22 à 24 méthaniers). L'exercice 2019 pourrait donc être plus calme d'autant qu'une partie des commandes 2018 est spéculative', commentent les spécialistes.



Portzamparc termine cependant : 'le titre a perdu 11% depuis que nous sommes passés à 'alléger' le 19 septembre, pour revenir à un niveau qui nous semble plus approprié.'









