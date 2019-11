90.000 navires propulsés au fuel lourd !! Le fuel lourd est majoritairement utilisé pour la propulsion des 90.000 navires de commerce en service.

La réglementation sur les limitations d'émissions de soufre Global Sulphur Cap 2020 entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et imposera une limitation des émissions d'oxyde de soufre à 0,5% sur l'ensemble des mers du globe, contre 3,5 % aujourd'hui.

Vu les avantages du GNL en efficacité CO2 et soufre, vu la législation nouvelle en vigueur dans 6 mois...!!, vu la taille du marché cible (il s'agit surtout de la cible de construction de bateaux neufs mais les couts d'entretien des propulsions en fuel lourd étant de plus en plus élevés pour les bateaux actuels, on peut imaginer voir de + en + de bateaux migrer vers le GNL), difficile de ne pas imaginer GTT comme un futur blockbuster du transport maritime. Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée



