Guerbet : Portzamparc revient à l'achat

07/06/2019 | 10:04

Le bureau d'études spécialiste des smidcaps parisiennes Portzamparc a relevé à l'achat son conseil sur l'action du groupe de produits de contraste pour l'imagerie médicale Guerbet, contre une précédente position de 'conserver'. L'objectif de cours reste fixé à 57,1 euros, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 20%.



Le changement de pied des analystes fait suite au récent recul du titre, qui a perdu plus de 10% de sa valeur en un mois, et à une annonce : celle de 'l'approbation pour le Lipiodol en Suisse et en Inde dans la chimio-embolisation transartérielle conventionnelle (cTACE) du carcinome hépatocellulaire (CHC) au stade intermédiaire. Le CHC est le cancer primitif du foie le plus courant et représente la 5e cause de cancer dans le monde', souligne une note.



'Guerbet démontre son engagement à élargir la portée du Lipiodol dans le monde', tranche Portzamparc, en faisant cependant remarquer que cette utilisation du produit 'n'apparaît pas encore indiqué en Allemagne, au Canada, aux Etats-Unis'.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.