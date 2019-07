GUERBET : Chiffre d'affaires au 30 juin 2019

Chiffre d’affaires sur le 1er semestre de 400,6 M€, conforme aux objectifs annuels:

+2,8% à taux de change courant

+1,8% à taux de change constant (TCC)

Villepinte, le 25 juillet 2019 - Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, publie le chiffre d’affaires du 1er semestre 2019. Au 30 juin, le chiffre d’affaires publié est de 400,6 M€ en progression de 2,8% par rapport au 1er semestre 2018, intégrant un effet de change favorable de 4,1 M€. A taux de change constant (TCC), les ventes s’élèvent à 396,5 M€ en croissance de 1,8 %.

Après un bon 1er trimestre 2019, le Groupe avait anticipé un second trimestre en repli (-1,5% à taux de change courant par rapport au 2e trimestre 2018). Ce repli est lié à la baisse programmée d’un contrat de sous-traitance hérité des activités de CMDS (activité « Third Party » représentant 2,8% du chiffre d’affaires Groupe au 1er semestre), non stratégique et contribuant très faiblement à la rentabilité opérationnelle du groupe. Hors effet baisse de l’activité sous-traitance, la croissance du chiffre d’affaires à TCC est de 3,1% sur le 1er semestre et stable sur le 2nd trimestre par rapport aux mêmes périodes l’année dernière.

La croissance enregistrée sur le 1er semestre 2019 est conforme avec l’objectif annuel d’une croissance modérée des ventes.

Chiffre d’affaires consolidé du Groupe (normes IFRS)

En millions d’Euros,

au 30 juin % variation



2019

à taux de change courant



% variation



2019

à taux de change constant*



Publié

2018



Ventes Europe +1,6% 176,1 +2,9% 178,3 173,3 Ventes Autres Marchés +3,8% 224,5 +0,9% 218,2 216,3 Total CA 1er semestre +2,8% 400,6 +1,8% 396,5 389,6

En Europe, le chiffre d’affaires du 1er semestre à TCC est en progression de +2,9%.

Aux Etats-Unis, les ventes continuent de progresser en l’absence de lancement du générique du Dotarem®. Les ventes progressent en Asie sous l’effet du passage à la distribution en direct au Japon et des bonnes ventes en Corée du Sud.

Le chiffre d’affaires de l’activité Imagerie Diagnostique progresse de 2,2% pour atteindre 351,9 M€ à TCC. A taux de change courant, le chiffre d’affaires au 30 juin s’élève à 354,6 M€.

L’analyse de l’activité fait ressortir :

La croissance de 1,8% du pôle IRM** à 135,9 M€ à TCC, à période et périmètre comparables (136,4 M€ à taux de change courant). L’activité du semestre reflète une progression de Dotarem ® , toujours portée par les Etats-Unis et en partie compensée par une persistence de l’effet défavorable lié au retrait progressif du marché d’Optimark.

à 135,9 M€ à TCC, à période et périmètre comparables (136,4 M€ à taux de change courant). L’activité du semestre reflète une progression de Dotarem , toujours portée par les Etats-Unis et en partie compensée par une persistence de l’effet défavorable lié au retrait progressif du marché d’Optimark. La progression de 3,0% des ventes du pôle CT / Cath Lab** à 211 M€ à TCC sous l’effet des bonnes ventes d’Optiray® et magré le repli de Xenetix®. A taux de change courant, le chiffre d’affaires semestriel du pôle s’élève à 212,9 M€.

L’activité Imagerie Interventionnelle, relai de croissance du Groupe, affiche un chiffre d’affaires à TCC de 33,8 M€ en progression de 15,9%. A taux de change courant, les ventes s’élèvent à 34,9 M€.

Objectifs inchangés

L’évolution de l’activité sur le 1er semestre 2019 est conforme aux objectifs annuels. Le Groupe anticipe une croissance modérée de ses ventes. Les ventes de Dotarem® devraient continuer de progresser malgré l’extension des génériques à de nouveaux pays. Optiray® devrait continuer à progresser, notamment au Japon. Le démarrage des ventes des microcathéters DraKon™ et SeQure® aux Etats-Unis puis en Europe avec un marquage CE obtenu en avril 2019, constituera un relai de croissance du Groupe dans son activité Imagerie Interventionnelle.

* A taux de change constant : les montants et taux de croissance sont calculés en neutralisant l’effet de change. Celui-ci est défini comme la différence entre la valeur de l’indicateur de la période N converti au taux de change de la période N-1 et la valeur de l’indicateur de la période N-1.

** Pour rappel, les pôles IRM et CT / Cath Lab intègrent désormais les ventes des systèmes d’injection et services correspondants.

A propos de Guerbet

Pionnier dans le domaine des produits de contraste avec plus de 90 années d’expérience, Guerbet est un des leaders de l’imagerie médicale au niveau mondial. Il dispose d’une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de services pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle afin d’améliorer la prise en charge thérapeutique des patients. Avec 8 % de ses ventes consacrées à la R&D et plus de 200 collaborateurs répartis dans 4 centres en France, en Israël et aux États-Unis, Guerbet mobilise d’importantes ressources pour la recherche et l’innovation. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 790 millions d’euros. Pour plus d’informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses y compris, notamment, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe et l’environnement économique dans lequel le Groupe exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels du Groupe et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration ou l’European Medicines Agency, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats. Une description détaillée des risques et incertitudes liés aux activités du Groupe figure au Chapitre 4.4 « Facteurs de risques » du Document de Référence du Groupe enregistré par l’AMF sous le numéro n° D-18-0387 le 25 avril 2018, disponible sur le site du Groupe ( www.guerbet.com ).

