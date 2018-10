GUERBET : Chiffre d'affaires au 30 septembre 2018

614,3 M€ à taux de change constant (TCC) en progression de 2,1%

Villepinte, le 25 octobre 2018 - Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, publie un chiffre d'affaires de 581,4 M€ à l'issue des 9 premiers mois de l'exercice 2018, en repli de 3,3% compte tenu d'un effet de change très défavorable de 32,9 M€. A taux de change constant (TCC), le Groupe affiche une progression du chiffre d'affaires de 2,1% à 614,3 M€, identique à la dynamique du 1er semestre.

Chiffre d'affaires consolidé du Groupe (normes IFRS)

En millions d'Euros,

au 30 septembre % variation



2018

à taux de change courant



% variation



2018

à taux de change constant



Publié

2017



Ventes Europe -9,7% 254,1 -7,8% 259,4 281,3 Ventes Autres Marchés +2,3% 327,3 +10,9% 354,9 320,1 Total -3,3% 581,4 +2,1% 614,3 601,4

En Europe, les ventes sont en recul de 7,8% à TCC. Cette évolution concerne majoritairement la France et l'Allemagne.

Sur les Autres Marchés, l'effet de change défavorable est toujours très important avec un impact négatif de 27,6 M€ (Brésil et US principalement). A TCC, le chiffre d'affaires à fin septembre s'élève à 354,9 M€, correspondant à une progression de +10,9%. Au Japon, le démarrage réussi de la distribution directe début octobre permettra au Groupe d'accélérer sa pénétration dans le 2ème marché mondial.

A taux de change constant, le chiffre d'affaires de l'Imagerie Diagnostique s'élève à 538,0 M€, en recul de 1,7% par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice 2017 :

Sur le segment IRM, le chiffre d'affaires s'élève à 203,2 M€ contre 207,3 M€ à période comparable en 2017. Les ventes de Dotarem® continuent de progresser en volume mais cet effet est partiellement contre-balancé par une baisse de prix, principalement en Europe (impact du générique). Par ailleurs, le retrait progressif d'Optimark® entraîne une involution nette de ce produit qui pèse sur le segment IRM, au total en recul de 2,0% ;

Sur le segment CT / Cath Lab, les ventes ressortent à 274,9 M€ contre 280,5 M€ à période comparable en 2017 (-2%). Ce repli concerne essentiellement Optiray® dont le chiffre d'affaires est toujours affecté par un effet de base défavorable par rapport au 1er semestre 2017. Pour rappel, ce produit a connu, début 2018, un changement de distributeur en Chine avec un prix de vente moins élevé mais sans contribution aux coûts marketing, ce qui impacte le chiffre d'affaires à la baisse mais est neutre en marge. La dynamique des ventes de Xenetix® est satisfaisante ;

Sur le segment des Systèmes d'Injection et Services (SIS), les ventes restent globalement stables à 60,7 M€ contre 60,2 M€ à fin septembre 2017.

En Imagerie Interventionnelle, le chiffre d'affaires à TCC s'élève à 48,6 M€, en hausse de 26,8% par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice 2017. Après l'obtention du 510k (homologation de la FDA) aux USA, les premières ventes des microcathéters d'Accurate Medical Therapeutics participeront de façon marginale au chiffre d'affaires du 4ième trimestre.

Les perspectives pour 2018 restent inchangées, à savoir :

un chiffre d'affaires légèrement supérieur à celui de l'exercice 2017 à taux de change constants ;



toujours à taux de change constants, un EBITDA retraité (hors effet de revalorisation des stocks pour 15,6 M€ en année pleine) autour de 15% du chiffre d'affaires.

A propos de Guerbet

Pionnier dans le domaine des produits de contraste avec plus de 90 années d'expérience, Guerbet est un des leaders de l'imagerie médicale au niveau mondial. Il dispose d'une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de services pour l'imagerie diagnostique et interventionnelle afin d'améliorer la prise en charge thérapeutique des patients. Avec 8 % de ses ventes consacrées à la R&D et plus de 200 collaborateurs répartis dans 4 centres en France, en Israël et aux États-Unis, Guerbet mobilise d'importantes ressources pour la recherche et l'innovation. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d'Euronext Paris et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 807 millions d'euros. Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses y compris, notamment, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe et l'environnement économique dans lequel le Groupe exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels du Groupe et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration ou l'European Medicines Agency, d'approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d'un médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour l'un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage et d'autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats. Une description détaillée des risques et incertitudes liés aux activités du Groupe figure au Chapitre 4.4 « Gestion et facteurs de risques » du Document de Référence du Groupe déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro n° D-18-0387 le 25 avril 2018, disponible sur le site internet du Groupe (www.guerbet.com) et sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org).

