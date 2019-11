GUERBET : Descriptif du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 mai 2019

Descriptif du programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 mai 2019

Villepinte (France), le 22 novembre 2019 (18h00 heures CET)

Le présent document a pour finalité de présenter le programme de rachat d’actions préalablement à sa réalisation, conformément aux dispositions de l’article 241-2 du règlement général de l’AMF.





1. Date de l’Assemblée Générale ayant autorisé le programme de rachat

Il s’agit de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 mai 2019.



2. Nombre de titres détenus par Guerbet - Répartition par objectifs



Au 20 novembre 2019, Guerbet détient 13 424 actions dans l’objectif de couvrir les attributions gratuites d’actions.



3. Descriptif du programme





Objectif du programme de rachat :



Assurer la couverture des attributions gratuites d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société ou des sociétés du Groupe, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce.





Montant maximum alloué au programme de rachat d'actions, nombre maximal, caractéristiques des titres que la Société se propose d’acquérir et prix maximum d’achat :





Les titres concernés sont des actions ordinaires de Guerbet S.A. / code ISIN FR0000032526.

Le nombre maximal de titres achetés sera de 30 430.

Les achats représenteront par conséquent au maximum 0,24 % du capital (pourcentage calculé sur la base du capital social statutaire constaté le 26 mars 2019, soit 12 581 261 euros divisé en

12 581 261 actions.

Le prix d’achat unitaire maximum sera de 130 euros.

Cela signifie que le montant maximum théorique destiné à la réalisation de ce programme est de 3 955 900 euros.





4. Durée du programme de rachat



A compter du jour de la présente communication et jusqu’au 1er mars 2020.









A propos de Guerbet

Pionnier dans le domaine des produits de contraste avec plus de 90 années d’expérience, Guerbet est un des leaders de l’imagerie médicale au niveau mondial. Il dispose d’une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de services pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle afin d’améliorer la prise en charge thérapeutique des patients. Avec 8 % de ses ventes consacrées à la R&D et plus de 200 collaborateurs répartis dans 4 centres en France, en Israël et aux États-Unis, Guerbet mobilise d’importantes ressources pour la recherche et l’innovation. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 790 millions d’euros. Pour plus d’informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com



