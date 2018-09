GUERBET : Information sur les opération effectuées dans le cadre du programme de rachat d'actions

Villepinte (France), le 03 septembre 2018

Le présent document a pour finalité de présenter les opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2018 sur la période du 27 au 31 août 2018.



Nom de l'émetteur : GUERBET

Code identifiant de l'émetteur : 969500WV1U1WQ059L135

Code identifiant de l'instrument financier : FR0000032526

Opérations réalisées du 27 au 31 août 2018 :



Jour de la transaction Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Montant 27/08/2018 754 58.3846 € 44 022 € 28/08/2018 1 000 58.3794 € 58 379 € 29/08/2018 831 57.9085 € 48 122 € 30/08/2018 700 57.5143 € 40 260 € 31/08/2018 700 56.4357 € 39 505 € TOTAL 3 985 57.7888 € 230 288 €





A propos de Guerbet

Pionnier dans le domaine des produits de contraste avec plus de 90 années d'expérience, Guerbet est un des leaders de l'imagerie médicale au niveau mondial. Il dispose d'une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de services pour l'imagerie diagnostique et interventionnelle afin d'améliorer la prise en charge thérapeutique des patients. Avec 8 % de ses ventes consacrées à la R&D et plus de 200 collaborateurs répartis dans ses centres en France, en Israël et aux États-Unis, Guerbet mobilise d'importantes ressources pour la recherche et l'innovation. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d'Euronext Paris et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 807 millions d'euros. Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com

__________________________________________________________________________

Contact Guerbet

Catherine Bouvier

Directrice des Financements et de le Trésorerie

01 45 91 50 00

Catherine.bouvier@guerbet.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: GUERBET via Globenewswire