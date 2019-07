Données financières (EUR) CA 2019 820 M EBIT 2019 69,5 M Résultat net 2019 43,5 M Dette 2019 294 M Rendement 2019 1,66% PER 2019 14,8x PER 2020 12,5x VE / CA2019 1,14x VE / CA2020 1,06x Capitalisation 643 M Graphique GUERBET Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique GUERBET Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 58,7 € Dernier Cours de Cloture 51,2 € Ecart / Objectif Haut 36,7% Ecart / Objectif Moyen 14,7% Ecart / Objectif Bas -0,39% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Yves L'Epine Chief Executive Officer & Non-Independent Director Marie-Claire Janailhac-Fritsch Chairman Jean-François Le Martret Chief Financial Officer Claire Corot Senior Vice President-Research & Innovation Pierre Desche SVP-Development, Medical & Regulatory Affairs Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) GUERBET -2.29% 725 JOHNSON & JOHNSON 8.51% 377 390 PFIZER 1.31% 246 500 ROCHE HOLDING LTD. 15.63% 243 821 ROCHE HOLDING 17.46% 243 821 MERCK AND COMPANY 11.91% 223 737