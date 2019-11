GUERBET : dévoile un accord stratégique avec InterSystems

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Guerbet, spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat stratégique avec InterSystems, un des leaders mondiaux des technologies de l’information, notamment pour la santé, pour permettre une intégration optimale de Contrast&Care, solution informatique de gestion de l’injection des produits de contraste, dans les systèmes informatiques des hôpitaux et centres d’imagerie médicale.L'utilisation de la plateforme IRIS for Health d'InterSystems, plateforme de gestion des données conçue pour la santé, assurera l'interopérabilité de Contrast&Care avec les systèmes d'information hospitaliers. Les données captées par les dispositifs médicaux s'enrichiront des données médicales provenant d'autres systèmes pour assurer une meilleure prise en charge et suivi des patients.Les informations générées par les injecteurs sont transmises automatiquement à Contrast&Care à la fin de chaque examen. Les utilisateurs peuvent consulter l'historique des données patient, des examens injectés, des doses de produit de contraste administrées. Contrast&Care propose également en option de revoir les protocoles, créer des bibliothèques de protocoles, et de visualiser les statistiques et les tendances relatives à l'activité des injections et à l'utilisation des produits de contraste.