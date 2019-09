GUERBET : et IBM Watson Health s'unissent contre le cancer de la prostate

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Guerbet a signé avec IBM Watson Health un nouvel accord de co-développement et de co-commercialisation d'une solution d'intelligence artificielle (IA) pour aider au diagnostic et au suivi des patients atteints d'un cancer de la prostate. Cet accord fait suite au premier signé entre les 2 sociétés en juillet 2018 pour l'aide par intelligence artificielle au diagnostic et au suivi des patients avec un cancer du foie.Dans le cadre de ce deuxième programme, Guerbet et IBM développeront un outil utilisant l'intelligence artificielle pour la détection, la segmentation, la caractérisation et le suivi des lésions dans le temps. Cette approche d'IA a le potentiel de permettre un diagnostic plus rapide et plus précis du cancer de la prostate.