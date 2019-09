GUERBET : pénalisé par des résultats semestriels contrastés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Guerbet cède plus de 6% à 45,85 euros pénalisé par la dégradation de sa performance opérationnelle au premier semestre 2019. Le spécialiste des produits de contraste a réalisé sur les six premiers mois de son exercice un Ebitda (avant IFRS16) en repli de 4% à 57,1 millions d'euros. LCM tablait sur 58,4 millions. La marge sur Ebitda a reculé d'un point à 14,3%. Le groupe familial a été affecté par une hausse de ses coûts liée à son développement commercial au Japon et à des investissements dans l'Imagerie Interventionnelle.Guerbet a également dépensé des capitaux pour financer les essais de phase 3 du gadopiclenol, le successeur du Dotarem, son produit vedette de contraste désormais concurrencé par un générique en Europe.Retraité de l'impact IFRS16, l'Ebitda progresse de 3% à 61,6 millions. La marge ressort à 15,4%, en hausse de 10 points de base.Le résultat opérationnel s'établit à 22,3 millions, en repli de 39%. Ce chiffre intègre une hausse des amortissements liée entre autres à Accurate, la société israélienne spécialisée dans le développement de microcathéters utilisés en radiologie interventionnelle acquise en janvier 2018.Le résultat net a reculé de plus de 15% à 19 millions d'euros.Guerbet s'attend à bénéficier d'une croissance modérée de ses ventes sur le deuxième semestre (après +1,8% à taux de change constant au premier semestre).Le groupe anticipe par ailleurs le début d'une amélioration sensible et durable de ses niveaux de stocks après le lancement effectif des transferts industriels.LCM a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 60 euros sur le titre après la publication de résultats semestriels inférieurs à ses attentes.Le broker estime que quelques interrogations demeurent notamment sur la capacité d'amélioration de la profitabilité afin de remplir l'objectif d'une marge d'Ebitda de 16,5% pour 2020 conformément au plan GEAR 2023.