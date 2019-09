GUERBET : résultats semestriels contrastés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Guerbet a réalise au premier semestre 2019 un résultat net en baisse de plus de 15% à 19 millions d'euros. Le résultat opérationnel s’établit à 22,3 millions, en repli de 39%. Ce chiffre intègre une hausse des amortissements liée entre autres à Accurate, a indiqué le spécialiste des produits de contraste. L'Ebitda s'élève à 61,6 millions en hausse de 3,3% grâce à la hausse de l’activité et d’un contrôle strict des coûts provenant de la mise en oeuvre du plan Cost to Win. Ce plan consacré à la réduction des dépenses de SG&A devrait délivrer tout son potentiel en 2021.Le chiffre d'affaires semestriel du groupe s'élève à 400,6 millions et ressort en progression de 2,8%. Il intègre un effet de change favorable de 4,1 millions. A taux de change constant, les ventes s'élèvent à 396,5 millions, en croissance de 1,8%.Guerbet s'attend à bénéficier d'une croissance modérée de ses ventes sur le deuxième semestre, en particulier grâce à la croissance d'Optiray, à la résilience de Dotarem, à une meilleure dynamique des consommables pour injection de produits de contraste, à la progression de Lipiodol et au démarrage progressif des ventes des microcathéters d'Accurate.Guerbet anticipe par ailleurs le début d'une amélioration sensible et durable de ses niveaux de stocks après le lancement effectif des transferts industriels.