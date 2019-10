GUERBET : signe un accord de commercialisation exclusif d'icobrain

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Guerbet a signé un accord exclusif avec icometrix pour la distribution en France, en Italie et au Brésil d'icobrain, leur solution Saas (Software as a Service) d'imagerie médicale basée sur l'intelligence artificielle. Icobrain a pour but d'aider les radiologues et les neurologues dans le diagnostic et le suivi des patients atteints de troubles neurologiques.Ce logiciel intelligent permet d'extraire des informations cliniquement significatives à partir d'IRM cérébraux ou de CT de patients souffrant de sclérose en plaques, de la maladie d'Alzheimer, de démence, ou de lésions cérébrales traumatiques. Icobrain peut ainsi être utilisé pour automatiser le processus actuellement manuel d'identification, de marquage et de quantification volumétrique de structures cérébrales identifiées sur les images IRM ou CT.Icobrain a obtenu les autorisations de commercialisation dans de nombreux pays, notamment aux Etats-Unis, en Europe, au Canada, au Brésil, en Australie, au Japon, en Inde, et il est déjà utilisé dans plus de 100 hôpitaux et centres d'imagerie à travers le monde, ainsi que dans des programmes d'études cliniques de grands groupes pharmaceutiques mondiaux.