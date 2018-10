Guerbet : Mise à disposition du Rapport Financier semestriel 2018

Communiqué de presse

Mise à disposition du Rapport Financier semestriel 2018

Villepinte, le 12 octobre 2018 - Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale, annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport

Financier semestriel 2018.

Il peut être consulté sur le site internet de la société à l'adressewww.guerbet.com, dans la rubrique « Investisseurs - Documents ».

A propos de Guerbet

Pionnier dans le domaine des produits de contraste avec plus de 90 années d'expérience, Guerbet est un des leaders de l'imagerie médicale au niveau mondial. Il dispose d'une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de services pour l'imagerie diagnostique et interventionnelle afin d'améliorer la prise en charge thérapeutique des patients. Avec 8 % de ses ventes consacrées à la R&D et plus de 200 collaborateurs répartis dans 4 centres en France, en Israël et aux États-Unis, Guerbet mobilise d'importantes ressources pour la recherche et l'innovation. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d'Euronext Paris et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 807 millions d'euros.

Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le sitewww.guerbet.com