Guerbet : Résultats semestriels 2019

<_o3a_p>

<_o3a_p>

<_o3a_p>

Résultats semestriels 2019<_o3a_p>

<_o3a_p>

<_o3a_p>

§ Croissance de l'activité <_o3a_p>

› Chiffre d'affaires publié de 400,6 M€ en progression de 2,8%, conformément aux objectifs annuels<_o3a_p> › Chiffre d'affaires à taux de change constant de 396,5 M€ en progression de 1,8%<_o3a_p>

<_o3a_p>

§ Des résultats en ligne avec GEAR 2023<_o3a_p> › EBITDA à 61,6 M€ intégrant des dépenses importantes pour préparer l'avenir <_o3a_p> › Résultat net à 19,0 M€ <_o3a_p>

<_o3a_p>

§ Objectifs 2019 confirmés<_o3a_p> › Croissance modérée des ventes<_o3a_p> › Amélioration des niveaux de stocks<_o3a_p>

<_o3a_p>

Villepinte, le 26 septembre 2019 - Guerbet (FR0000032526), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale annonce les résultats consolidés du 1er semestre 2019. <_o3a_p>

<_o3a_p>

Chiffres en progression sur tous les pôles d'activité <_o3a_p>

<_o3a_p>

Le chiffre d'affaires semestriel du Groupe s'élève à 400,6 M€ et ressort en progression de 2,8% par rapport au 1er semestre 2018. Il intègre un effet de change favorable de 4,1 M€. A taux de change constant (1)(TCC), les ventes s'élèvent à 396,5 M€ en croissance de 1,8%. <_o3a_p>

<_o3a_p>

Le chiffre d'affaires de l'activité Imagerie Diagnostique progresse de 2,2% pour atteindre 351,9 M€ à TCC. A taux de change courant, le chiffre d'affaires au 30 juin s'élève à 354,6 M€. <_o3a_p>

· L'activité en IRM progresse de 1,8% à TCC (à 135,9 M€) malgré les génériques de Dotarem® et le retrait, désormais quasi achevé, d'Optimark® ; <_o3a_p>

· Le pôle CT & Cath Lab progresse de 2,5% à TCC (à 216 M€) sous l'effet des bonnes ventes d'Optiray®(2).<_o3a_p>

<_o3a_p>

L'activité Imagerie Interventionnelle, relais de croissance du Groupe, affiche un chiffre en progression de 15,9% (33,8 M€ à TCC). <_o3a_p>

<_o3a_p>

Un semestre marqué par des dépenses significatives pour la croissance organique<_o3a_p>

<_o3a_p>

La norme IFRS 16 relative à la comptabilisation des contrats de location au titre des comptes consolidés est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Guerbet a décidé d'appliquer cette norme selon la méthode rétrospective simplifiée qui ne prévoit pas de retraitement de l'exercice précédent. A titre de comparaison, les chiffres de 2019 sont présentés après application IFRS 16 et avant application d'IFRS 16 pour les rendre comparables à ceux de 2018.<_o3a_p>

<_o3a_p>

En millions d'Euros<_o3a_p> Comptes consolidés (normes IFRS)<_o3a_p> S1 2018<_o3a_p> Publié<_o3a_p> <_o3a_p> S1 2019<_o3a_p> Publié<_o3a_p> (Avec IFRS 16)<_o3a_p> S1 2019 Comparable<_o3a_p> (Sans IFRS 16)<_o3a_p> Chiffre d'affaires<_o3a_p> 389,6<_o3a_p> 400,6<_o3a_p> 400,6<_o3a_p> EBITDA (3)<_o3a_p> 59,6<_o3a_p> 61,6<_o3a_p> 57,1<_o3a_p> % du chiffre d'affaires<_o3a_p> 15,3%<_o3a_p> 15,4%<_o3a_p> 14,3%<_o3a_p> Résultat Opérationnel<_o3a_p> 36,6<_o3a_p> 22,3<_o3a_p> 22,2<_o3a_p> % du chiffre d'affaires <_o3a_p> 9,4%<_o3a_p> 5,6%<_o3a_p> 5,5%<_o3a_p> Résultat net<_o3a_p> 22,4<_o3a_p> 19,0<_o3a_p> 19,2<_o3a_p> % du chiffred'affaires<_o3a_p> 5,8%<_o3a_p> 4,8%<_o3a_p> 4,8%<_o3a_p> Endettement net<_o3a_p> 308,7<_o3a_p> 358,1<_o3a_p> 339,9<_o3a_p>

<_o3a_p>

Les comptes du 1er semestre 2019, arrêtés par le Conseil d'Administration du 25 septembre 2019 ont fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes. Le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission.<_o3a_p>

<_o3a_p>

<_o3a_p>

L'EBITDA s'élève à 61,6 M€ en hausse de 3,3%. Il intègre des charges supplémentaires liées au passage à une distribution directe au Japon, au renforcement des ressources nécessaires au développement de l'activité interventionnelle et à la montée en puissance des coûts attachés à la phase III du gadopiclenol. Il comprend par ailleurs 4,5 M€ au titre de l'élimination des loyers suite à la mise en place de IFRS16. <_o3a_p>

<_o3a_p>

L'EBITDA a par ailleurs bénéficié de la hausse de l'activité et d'un contrôle strict des coûts provenant de la mise en œuvre du plan Cost to Win. Ce plan consacré à la réduction des dépenses de SG&A devrait délivrer tout son potentiel en 2021. <_o3a_p>

_o3a_p>

Au 30 juin 2019, le Résultat opérationnel s'établit à 22,3 M€. Il intègre une hausse des amortissements liée entre autres à Accurate. <_o3a_p>

<_o3a_p>

Le Résultat net s'élève à 19,0 M€ contre 22,4 M€ au 30 juin 2018. <_o3a_p>





<_o3a_p>

Structure financière saine et refinancement de la dette du Groupe<_o3a_p>

<_o3a_p>

Suite à l'application de la norme IFRS 16, le Groupe enregistre des actifs non courants en hausse intégrant les droits d'utilisation des actifs immobiliers loués pour un montant net de 18 M€ augmentant d'autant le montant des dettes financières. Au 30 juin 2019, les capitaux propres s'élèvent ainsi à 367,9 M€, la dette nette à 358,1 M€ incluant IFRS 16 et la trésorerie ressort à 75,9 M€. Avec une capacité d'autofinancement de 62,3 M€ au semestre, le Groupe dispose des moyens nécessaires à son développement. <_o3a_p>

<_o3a_p>

Pour rappel, Guerbet a signé le 13 février 2019 un contrat de crédit de 500 M€ sur une période de cinq ans en refinancement de sa dette existante. A fin juin, le ratio dette nette/ EBITDA est de 3,14 sans IFRS 16.<_o3a_p>

<_o3a_p>

Perspectives 2019<_o3a_p>

<_o3a_p>

Guerbet devrait bénéficier d'une croissance modérée de ses ventes sur le deuxième semestre, en particulier grâce à la croissance d'Optiray, à la résilience de Dotarem, à une meilleure dynamique des consommables pour injection de produits de contraste, à la progression de Lipiodol® et au démarrage progressif des ventes des microcathéters d'Accurate. <_o3a_p>

<_o3a_p>

Guerbet anticipe par ailleurs le début d'une amélioration sensible et durable de ses niveaux de stocks après le lancement effectif des transferts industriels.<_o3a_p>

<_o3a_p>

<_o3a_p>

<_o3a_p>

<_o3a_p>

([1]) A taux de change constant : les montants et taux de croissance sont calculés en neutralisant l'effet de change. Celui-ci est défini comme la différence entre la valeur de l'indicateur de la période N converti au taux de change de la période N-1 et la valeur de l'indicateur de la période N-1.<_o3a_p>

<_o3a_p>

(2) Ce chiffre inclut les solutions de services dans le digital, les services techniques et les autres services Imagerie Diagnostique pour un montant de 5 M€.<_o3a_p>

<_o3a_p>

(3)EBITDA = Résultat Opérationnel + dotation nette aux amortissements et aux provisions<_o3a_p>

<_o3a_p>

<_o3a_p>

<_o3a_p>

<_o3a_p>

Prochain rendez-vous :<_o3a_p>

<_o3a_p>

Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019<_o3a_p>

24 octobre 2019 après bourse<_o3a_p>





<_o3a_p>

A propos de Guerbet<_o3a_p>

Pionnier dans le domaine des produits de contraste avec plus de 90 années d'expérience, Guerbet est un des leaders de l'imagerie médicale au niveau mondial. Il dispose d'une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de services pour l'imagerie diagnostique et interventionnelle afin d'améliorer la prise en charge thérapeutique des patients. Avec 8 % de ses ventes consacrées à la R&D et plus de 200 collaborateurs répartis dans 4 centres en France, en Israël et aux États-Unis, Guerbet mobilise d'importantes ressources pour la recherche et l'innovation. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d'Euronext Paris et a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 790 millions d'euros. Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com<_o3a_p>

Déclarations prospectives <_o3a_p>

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses y compris, notamment, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe et l'environnement économique dans lequel le Groupe exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels du Groupe et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.<_o3a_p>

<_o3a_p>

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration ou l'European Medicines Agency, d'approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d'un médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour l'un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage et d'autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats. Une description détaillée des risques et incertitudes liés aux activités du Groupe figure au Chapitre 4.4 « Facteurs de risques » du Document de Référence du Groupe enregistré par l'AMF sous le numéro n° D.19-0363 le 18 avril 2019, disponible sur le site du Groupe (www.guerbet.com).<_o3a_p>

<_o3a_p>

Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com<_o3a_p>

<_o3a_p> Contacts<_o3a_p>

Guerbet<_o3a_p> Actifin<_o3a_p>

Jérôme Estampes<_o3a_p> Directeur Administratif et Financier<_o3a_p> 01 45 91 50 00<_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> <_o3a_p> Communication financière<_o3a_p> Benjamin Lehari<_o3a_p> 01 56 88 11 25<_o3a_p> blehari@actifin.fr<_o3a_p> <_o3a_p> Presse<_o3a_p> Jennifer Jullia<_o3a_p> 01 56 88 11 19<_o3a_p> jjullia@actifin.fr<_o3a_p> <_o3a_p>

<_o3a_p>