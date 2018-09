Guerbet : la Bourse salue des prévisions plus optimistes

26/09/2018 | 15:48

Au nombre des plus fortes hausses du compartiment B de la Bourse de Paris, l'action Guerbet s'adjuge près de 8% et renoue ainsi avec les 60 euros. La direction se montre plus optimiste.



En effet, le titre du spécialiste des produits de contraste pour l'imagerie médicale avait caracolé, du printemps 2017 au début de l'année 2018, à des niveaux records dans la zone des 90 euros. Schématiquement, cette performance faisait suite à l'acquisition d'une division du groupe Mallinckrodt, la plus importante jamais réalisée par Guerbet, et à une intégration réussie. Gagnant en taille critique et réduisant donc la concurrence, Guerbet semblait bien parti pour changer de statut sur son marché.



Autre élément favorable : de plus en plus d'autorités sanitaires privilégient les produits de contraste au gadolinium dits macrocycliques à ceux dits linéaires, en raison de l'accumulation de gadolinium dans l'organisme découlant de l'usage des seconds. Si les deux familles de produits sont représentées chez Guerbet (comme chez ses concurrents), le groupe français est relativement plus exposé aux macrocycliques.



Reste que Guerbet a souffert de l'arrivée, voilà un peu plus d'un an en Europe (et peut-être d'ici peu aux Etats-Unis), d'un premier concurrent générique - le Clariscan Gé de GE Healthcare - à son produit de contraste phare pour les IRM, le 'blockbuster' (d'ailleurs macrocyclique) Dotarem. Ce dont les ventes du Guerbet ont souffert, et avec elles le cours de l'action, tombée début avril jusque dans la zone des 50 euros.



Cela étant, la direction se montre maintenant plus optimiste pour 2018 : précédemment, le chiffre d'affaires annuel s'annonçait stable à changes constants, mais il devrait désormais connaître une légère hausse dans ces mêmes termes. Ce qui pourrait signaler que 'l'effet Clariscan' n'est plus si redoutable.



De plus, le groupe vise une marge d'EBITDA ajustée (retraitée des variations de la valeur des stocks) d'environ 15% sur l'année, à comparer avec un taux de 12,6% au premier semestre qui présage donc d'une fin d'année plus propice.



A suivre sur l'agenda de Guerbet : les ventes du 3e trimestre, au soir du 25 octobre.



EG



