Guerbet : le CA 2019 en hausse de +3,5%

Données financières (EUR) CA 2019 816 M EBIT 2019 53,0 M Résultat net 2019 34,5 M Dette 2019 295 M Rendement 2019 2,01% PER 2019 12,9x PER 2020 11,3x VE / CA2019 0,93x VE / CA2020 0,88x Capitalisation 467 M

Tendances analyse technique GUERBET Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 50,90 € Dernier Cours de Cloture 37,20 € Ecart / Objectif Haut 85,5% Ecart / Objectif Moyen 36,8% Ecart / Objectif Bas 14,2%

Dirigeants Nom Titre David Hale Chief Executive Officer Marie-Claire Janailhac-Fritsch Chairman Jérôme Estampes Chief Financial Officer Claire Corot Senior Vice President-Research & Innovation Pierre Desche SVP-Development, Medical & Regulatory Affairs

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) GUERBET -9.93% 509 JOHNSON & JOHNSON 3.58% 397 650 ROCHE HOLDING AG 8.41% 294 722 NOVARTIS 4.10% 221 851 MERCK AND COMPANY -8.47% 211 953 PFIZER -2.78% 208 858