Guerbet : nouvelle approbation au Danemark

19/11/2019 | 18:13

Guerbet annonce ce soir l'approbation d'une nouvelle indication pour Lipiodol Ultra-Fluide au Danemark dans la chimio-embolisation des tumeurs chez les adultes atteints d'un carcinome hépatocellulaire au stade intermédiaire.



'Le carcinome hépatocellulaire constitue la tumeur primaire du cancer du foie la plus commune et représente la quatrième cause de décès liée à un cancer chaque année dans le monde. Lipiodol Ultra-Fluide est utilisé dans la cTACE, une procédure mini-invasive qui consiste à mélanger Lipiodol Ultra-Fluide avec un agent anticancéreux et à injecter ce mélange dans le foie par voie trans-artérielle en tant que chimiothérapie locorégionale ciblée des tumeurs hépatiques non résécables', explique Guerbet.



Lipiodol Ultra-Fluide agit à la fois comme un produit de contraste, un véhicule, un éluant de médicament anti-cancéreux et un agent d'embolisation vasculaire transitoire.



