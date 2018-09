Guerbet : présente ses solutions innovantes pour l’imagerie interventionnelle au congrès annuel du CIRSE

20.09.2018 18:00

Guerbet, spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l'imagerie médicale diagnostique et interventionnelle, annonce sa présence au congrès annuel du CIRSE (Cardiovascular & Interventional Radiological Society of Europe), édition 2018, qui se déroulera du 22 au 25 septembre 2018 à Lisbonne (Portugal).

Guerbet présentera ses solutions innovantes pour l'imagerie interventionnelle, vecteur de son dynamisme, au sein d'un stand et de son Innovation Lab. Au programme sont également prévus deux symposiums, le dimanche 23 septembre et le lundi 24 septembre de 13h à 14h, autour des procédures d'embolisation des anomalies vasculaires et des procédures cTACE (Chimio-Embolisation TransArtérielle conventionnelle).

« Notre participation au CIRSE vient démontrer une nouvelle fois notre engagement et notre expertise dans le domaine de l'imagerie interventionnelle »explique Thomas Bonnefont, VP Imagerie Interventionnelle chez Guerbet. « Nous continuons d'accroitre notre portefeuille avec toujours en tête l'objectif d'aider les professionnels de santé à améliorer la qualité des soins dans les procédures d'embolisation guidées par l'image »

Guerbet présentera son portefeuille de nouvelles solutions, ainsi que le produit phare de Guerbet, Lipiodol®Ultra Fluide, dans le Guerbet Innovation Lab, permettant aux radiologues interventionnels de les découvrir et de les tester.

Parmi ces nouvelles solutions, Vectorio®est un système innovant de mélange et d'injection pour standardiser la Chimio-Embolisation TransArtérielle conventionnelle (cTACE). Il s'agit d'un kit de dispositifs médicaux résistants1au Lipiodol®Ultra Fluide comprenant des seringues, un robinet breveté et des accessoires de prélèvement. Vectorio®a obtenu le marquage CE en Août 2017. Il est destiné au mélange et à l'administration de Lipiodol®Ultra Fluide en combinaison avec un médicament anticancéreux, au cours de procédures cTACE chez les adultes atteints de carcinome hépatocellulaire (CHC) au stade intermédiaire.

Depuis 10 ans, le CIRSE est le rendez-vous annuel dédié aux professionnels de la radiologie interventionnelle. Grâce aux 250 heures d'ateliers et de conférences, réunissant des experts internationaux et plus d'une centaine d'exposants, le CIRSE a su attirer 6 700 participants lors de ses éditions précédentes. L'évènement est un lieu de partage unique autour de l'imagerie, des procédures d'intervention peu invasives, et des dernières découvertes dans le domaine de la recherche.

1Fonctionnalité du dispositif vérifiée jusqu'à 24h au contact du Lipiodol® Ultra Fluid