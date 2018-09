Guerbet : vise un CA légèrement supérieur en 2018

25/09/2018 | 18:19

Le chiffre d'affaires s'élève à 389,6 ME au 1er semestre 2018, en repli de 4,3%. ' Ce repli est la conséquence d'un effet de change fortement défavorable de 26,1 ME ' précise le groupe. A taux de change constant, le Groupe affiche une progression du chiffre d'affaires de 2,1% à 415,7 ME.



L'EBITDA s'élève à 59,6 ME, représentant 15,3% du chiffre d'affaires, contre 64,5 ME au 1er semestre 2017. ' Sans un effet devises particulièrement défavorable évalué à 18,4 ME, l'EBITDA publié aurait été en croissance de 20,9% '. Le Résultat Net reste stable à 5,8% du chiffre d'affaires, soit 22,4 ME.



' Pour 2018, le Groupe anticipe un chiffre d'affaires légèrement supérieur à celui de l'exercice 2017 à taux de change constants. Toujours à taux de change constants, l'EBITDA retraité (hors effet de revalorisation des stocks pour 15,6 ME en année pleine) devrait se situer autour de 15% du chiffre d'affaires ' indique la direction.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.