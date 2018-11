GUESS : creuse ses pertes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Guess est attendu en net repli à l'ouverture. Le groupe de mode s'attend à une amende comprise entre 42,4 et 46,6 millions de dollars pour solder une enquête de la Commission européenne sur ses pratiques en matière de distribution. Guess a par ailleurs creusé ses pertes au troisième trimestre. Elles sont ressorties à 13,4 millions de dollars, ou 17 cents par action, contre une perte de 2,86 millions, ou 4 cents par action un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a progressé de 10% à 605 millions de dollars, contre un consensus de 603 millions.