GUESS : mi-figue mi-raisin

Guess a publié des résultats trimestriels contrastés. Au premier trimestre de son exercice fiscal 2019/2020, le groupe de mode a accusé une perte nette de 20,6 millions de dollars, ou 27 cents par action, contre une perte de 17,8 millions, ou 27 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à - 25 cents. Le chiffre d'affaires a progressé de près de 3% à 536,7 millions. Les analystes interrogés par FactSet tablaient sur un BPA de -26 cents et sur un chiffre d'affaires de 536,8 millions.Pour le deuxième trimestre, les analystes visent un BPA de 38 cents et un chiffre d'affaires de 675 millions. Le groupe attend un BPA compris entre 27 et 30 cents.