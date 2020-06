GUESS : n'attend rien de bon au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Guess a dévoilé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes et des prévisions prudentes. Le groupe américain de mode a accusé au premier trimestre de son exercice fiscal une perte nette de 157,7 millions de dollars, ou -2,4 dollars par action, contre une perte nette de 21,4 millions, ou 27 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la perte est ressortie à 1,81 dollar par action, contre un consensus de -91 cents. Les ventes ont chuté de plus de 51% à 260,3 millions de dollars. Wall Street tablait sur 303 millions.Guess a été lourdement pénalisé par la fermeture de ses boutiques en Amérique du Nord et en Europe. Le groupe rouvre ses points de vente en Europe depuis mi-avril tandis qu'en Amérique du Nord, certaines de ses boutiques sont rouvertes depuis mi-mai. En Asie, toutes les boutiques sont ouvertes et le commerce en ligne continue de fonctionner partout dans le monde.Guess a reconnu que les ventes étaient faibles dans les boutiques rouvertes. En ligne aussi, les ventes reculent mais le taux de conversion progresse.Les ventes dans les boutiques ouvertes depuis le 2 mai représentent 75% des ventes habituelles à cette période en Amérique du Nord et 70% en Europe.Le groupe prévoit pour le deuxième trimestre un repli des ventes proche de celui enregistré au premier.