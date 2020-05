Guidewire Software : ISB Global Services se joint au programme Solution Alliance Guidewire PartnerConnect; publie l'intégration Ready-for-Guidewire

Le premier accélérateur ISB Ready for Guidewire est désormais disponible sur le marché Guidewire et permet aux assureurs canadiens de rationaliser le traitement des réclamations afin d’améliorer l’expérience client

Guidewire Software, inc. (NYSE : GWRE), fournisseur de la plateforme sectorielle à laquelle se fient les assureurs en assurance dommages (IARD), a annoncé aujourd’hui qu’ISB Global Services (ISB), un leader du secteur de la recherche de documents d’assurance et de la vérification des antécédents, a rejoint Guidewire PartnerConnect en tant que partenaire Solution. Les entreprises ont également annoncé que le nouveau accélérateur validé Ready for Guidewire d’ISB est maintenant disponible pour les assureurs canadiens sur le marché de Guidewire.

Depuis plus de 25 ans, ISB Global Services fournit au secteur des assurances IARD un accès accéléré aux documents d’assurance, un soutien aux réclamations et un large éventail de données de souscriptions. L’entreprise s’appuie sur ses solutions insurtech à valeur ajoutée pour simplifier l’accès de ses clients à une intelligence économique précise, opportune et rentable.

Lors du traitement des réclamations, la rapidité et l’efficacité sont de la plus haute importance. Quatre-vingt-quinze pour cent des assurés déclarent que la rapidité du règlement d’une réclamation joue un rôle important ou très important quant à leur satisfaction (selon l’étude Accenture citée par NU Property Casualty 360).

L’accélérateur Ready for Guidewire d’ISB Global Services pour les utilisateurs de Guidewire Claim Center aide les assureurs à tirer parti des avantages de la technologie des services de soutien des experts en sinistre d’ISB. La solution ISB aide les experts en sinistres à comprendre les circonstances d’une réclamation, en leur donnant les informations dont ils ont besoin pour prendre de meilleures décisions de manière efficace. L’accélérateur ISB pour ClaimCenter permet aux ajusteurs de demander des rapports par le biais d’appels API, qui sont retournés par ISB directement à ClaimCenter, ce qui permet de gagner du temps.

Grâce à l’intégration d’ISB Ready for Guidewire, les experts en sinistre peuvent :

commander des produits et services de réclamation de manière transparente à partir de ClaimCenter;

épargner du temps et des efforts sur le processus de commande car les détails de la commande sont pré-remplis; et

recevoir des rapports et des résultats de l’ISB directement dans leur flux de travail dans ClaimCenter.

« ISB Global Services est honoré de s’associer à Guidewire pour fournir une solution qui soutiendra nos clients d’assurance en rationalisant le traitement des commandes et en améliorant la productivité », a déclaré Michael Thompson, PDG, ISB Global Services. « Pour notre communauté d’ajusteurs, nous sommes ravis d’aider à rendre le processus de commande plus efficace et de leur redonner un temps précieux au cours de leur journée bien remplie. »

« Nous sommes ravis d’accueillir ISB Global Services dans le programme Guidewire PartnerConnect et de proposer leur solution intégrée sur notre marché », a déclaré Neil Betteridge, vice-président, stratégie, Guidewire Software. « Nous sommes ravis de permettre à nos clients transporteurs mutuels d’exploiter rapidement et efficacement la large gamme de services d’information précieux d’ISB pour évaluer efficacement les réclamations, contribuant ainsi à offrir une meilleure expérience client. »

À propos d’ISB Global Services

Constituée en société en 1994, ISB est depuis devenue le leader du secteur de l’approvisionnement en documents d’assurance. Au fil des ans, ISB a développé son inventaire de produits et services pour inclure une suite de produits de dépistage des antécédents professionnels afin de devenir véritablement un service à guichet unique pour les clients basés sur l’assurance et les entreprises. ISB a développé des offres de produits régionales et reste toujours conforme à la législation sur la confidentialité dans de nombreuses zones géographiques. La prestation de services entièrement bilingues permet également à ISB d’aider les clients, peu importe la province ou le territoire où ils se trouvent. ISB est fière de son service client exceptionnel et cherche toujours des moyens d’améliorer les processus pour ses clients. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.isbglobalservices.com.

À propos de Guidewire PartnerConnect

Guidewire PartnerConnect est un réseau mondial de sociétés sélectionnées qui fournissent des services et des solutions de consultation visant à optimiser, étendre et compléter les capacités des produits Guidewire. Notre communauté mondiale de partenaires contribue au succès de nos clients mutuels dans le secteur de l’assurance dommages en fournissant les implémentations logicielles, les offres de technologie et solutions à valeur ajoutée, et les orientations sur les meilleures pratiques du secteur des assurances de Guidewire.

Les accélérateurs Ready for Guidewire développés par les membres de PartnerConnect Solution ont été rigoureusement examinés par Guidewire, sont conformes principes de conception de logiciel de Guidewire et respectent les critères établis. Les accélérateurs sont publiés sur le Guidewire Marketplace et sont disponibles pour être téléchargés gratuitement par les clients de Guidewire gratuitement. Pour de plus amples informations sur Guidewire PartnerConnect, veuillez consulter www.guidewire.com/partners/.

À propos de Guidewire Software

Guidewire fournit la plateforme sectorielle à laquelle se fient les compagnies d’assurance généralistes pour s’adapter et réussir dans un contexte marqué par des changements accélérés. Nous fournissons les logiciels, les services et l’écosystème de partenaires qui permettent à nos clients d’exploiter, de différencier et de faire croître leurs entreprises. À la fin de notre exercice 2019, nous avons eu le privilège de servir plus de 380 entreprises dans 34 pays. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter www.guidewire.com et nous suivre dans Twitter : @Guidewire_PandC.

REMARQUE : Pour des informations sur les marques de commerce de Guidewire, veuillez consulter https://www.guidewire.com/legal-notices.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200518005131/fr/