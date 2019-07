Guidewire Software : La MACIF choisit Guidewire InsurancePlatform disponible via Guidewire Cloud

La plateforme Guidewire va aider la MACIF à transformer ses activités, optimiser son efficacité opérationnelle et va servir de support à sa stratégie digitale; GFT l’accompagnera dans son processus d’intégration

Le Groupe Macif (MACIF), mutuelle d’assurance française, et Guidewire Software, Inc. (NYSE : GWRE), fournisseur de la plateforme métier sur laquelle les assureurs IARD s’appuient, ont annoncé ce jour que la MACIF a sélectionné Guidewire InsurancePlatform™, en mode SaaS via Guidewire Cloud™, pour porter l’ensemble de son activité IARD. La MACIF, devient le premier client de Guidewire Cloud en France et en Europe, et a choisi InsurancePlatform* pour remplacer son système existant sur l’ensemble de ses lignes métiers IARD et pour être en mesure de développer de nouveaux partenariats. GFT, membre du programme de partenariat Guidewire PartnerConnect™ Consulting, a été choisi pour accompagner la mutuelle dans son programme d’intégration.

"Nous souhaitons demeurer un acteur moderne et efficace, résolument mutualiste et compétitif, avec des solutions d’assurance accessibles pour nos sociétaires durant toute leur vie," a déclaré Yann Arnaud, Directeur Produits, Pilotage économique, Performances et Risques, Groupe Macif. "Guidewire InsurancePlatform contribue à cet objectif, et la feuille de route ambitieuse de Guidewire pour les mises à jour via Guidewire Cloud a renforcé notre choix, tout comme la facilité d’intégration de ses produits digitaux et leur parfaite adéquation avec nos exigences métiers."

Guidewire InsurancePlatform permettra à la MACIF:

De développer sa stratégie digitale omnicanale en créant des solutions d’assurance digitale innovantes et flexibles;

D’accroître son niveau de réactivité face à l’évolution constante des besoins du marché via un développement et une mise sur le marché des produits plus rapide;

De faciliter la maîtrise par les salariés, en particulier les nouveaux collaborateurs, de leur environnement de travail, via des processus cœur de métier simples et intuitifs ; et

De réaliser des économies importantes liées aux coûts et à la durée des projets informatiques grâce à des systèmes cœur de métier modernisés et simplifiés.

"Nous avons suivi un long parcours de sélection de fournisseurs parmi les différents éditeurs du secteur IARD en France et avons sélectionné Guidewire en raison de sa technologie avancée et de son leadership sur le marché français par rapport aux autres solutions potentielles," a ajouté Yann Arnaud. "Cette décision a d’ores et déjà été validée puisque, avec GFT, nous avons mis en œuvre avec succès les produits Cœur de métier et Digital de Guidewire pour notre métier des Flottes Auto, le tout en l’espace de 10 mois, grâce à l’adoption de toutes les fonctionnalités standards offertes par le produit."

"Notre collaboration avec la MACIF et Guidewire est une preuve évidente de notre présence sur le marché de l'assurance. Nous avons combiné avec succès notre capacité de livraison en Europe avec notre connaissance approfondie de Guidewire à partir de nos opérations canadiennes existantes, pour ainsi fournir une véritable technologie de rupture - la première implémentation de Guidewire Cloud en Europe," explique Marika Lulay, Présidente et Directrice générale (CEO) de GFT.

"Nous tenons à remercier la MACIF d’avoir sélectionné Guidewire et d’avoir placé sa confiance dans nos services Cloud," a annoncé Keith Stonell, Directeur général, EMEA, Guidewire. "Nous avons hâte d’accompagner la MACIF dans son objectif de modernisation de ses activités et dans l’ambition d’offrir à ses sociétaires des produits et services digitaux évolués et à valeur ajoutée."

*La MACIF a choisi Guidewire PolicyCenter™, Guidewire Client Data Management™, Guidewire Rating Management™, Guidewire ClaimCenter™, et BillingCenter™ en tant que nouveaux systèmes de souscription, de gestion des contrats, de données client, de tarification, de gestion des sinistres et de la facturation. La MACIF a également choisi Guidewire DataHub™ et Guidewire InfoCenter™ pour la gestion des données et le pilotage à travers toute l’entreprise. De plus, MACIF a choisi Guidewire EnterpriseEngage™ pour prendre en charge les services digitaux omnicanaux pour ses clients, agents et prestataires.

À propos de MACIF

Groupe d’assurances aux valeurs mutualistes, nous réunissons plus de 5,4 millions de sociétaires et clients pour protéger ce qui est essentiel à chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18 millions de contrats (en assurances de dommages, santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de près de 6,2 milliards d’euros en 2018.

À propos de GFT

GFT mène la transformation digitale des institutions financières de premier plan à travers le monde. D’autres secteurs, comme l’industrie et l’assurance, tirent aussi parti de la force de consultation et d’implémentation de GFT dans toutes les facettes des nouvelles technologies, comme l’ingénierie du cloud, l’intelligence artificielle, l’Internet des objets pour l’industrie 4.0 et la blockchain.

Avec sa profonde expertise technologique, ses partenariats solides et ses solutions TI évolutives, GFT augmente la productivité du développement de logiciel. Cela permet aux clients d’obtenir un accès plus rapide aux nouvelles applications TI et à des processus d’affaires innovants en réduisant le risque du même coup.

Fondée en 1987 et présente dans 13 pays pour assurer une proximité avec ses clients, GFT emploie plus de 5 000 personnes. GFT fournit des opportunités de carrières dans tous les domaines du génie logiciel et de l’innovation. L’action GFT Technologies SE figure dans le segment Prime Standard de la bourse de Francfort. (symbole: GFT-XE)

www.gft.com

À propos de Guidewire Cloud

Guidewire Cloud est la meilleure façon de découvrir tout le potentiel de Guidewire InsurancePlatform en combinant les progiciels, les services et l’écosystème de Guidewire dans un modèle SaaS évolutif. Cette approche permet l’évolution en fonction de l’utilisation avec des coûts prévisibles tout en transférant les risques liés à l’exploitation informatique vers Guidewire. Les experts de Guidewire et ses partenaires certifiés SaaS assurent des services d’implémentation, la sécurité, les mises à jour régulières et la gestion au jour le jour. Tous les produits Guidewire sont disponibles via Guidewire Cloud, hébergés sur Amazon Web Services (AWS).

À propos de Guidewire Software

Guidewire fournit aux assureurs IARD la plateforme métier Assurance sur laquelle ils vont pouvoir s’appuyer pour s’adapter et réussir dans une période d’accélération du changement. Nous mettons à disposition les logiciels, les services et l’écosystème de partenaires nécessaires à nos clients pour permettre de gérer, se différencier et faire prospérer leur activité. Nous avons le privilège de servir plus de 350 entreprises dans 40 pays. Pour plus d’information, rendez-vous sur www.guidewire.com et suivez nous sur Twitter : @Guidewire_PandC.

REMARQUE : Pour les informations concernant les marques déposées de Guidewire, rendez-vous sur https://www.guidewire.com/legal-notices.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190710005099/fr/