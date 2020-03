Guidewire Software : Le module complémentaire Force de Shift Technology pour ClaimCenter est disponible sur la Marketplace Guidewire

Cette solution d’analyse en temps réel aide les assureurs européens à lutter contre la fraude, qui, selon les estimations, coûterait au secteur près de 13 milliards d’euros chaque année

Shift Technology, fournisseur de solutions automatisées de détection de la fraude et d’automatisation de la gestion des sinistres s’appuyant sur l’IA pour le marché mondial de l’assurance, et Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), fournisseur de la plateforme de référence pour les assureurs IARD, annoncent la disponibilité du module complémentaire Force de Shift, créé à l’aide de la plate-forme de développement Guidewire DevConnect, dans la Guidewire Marketplace. Le module complémentaire de Shift, Ready for Guidewire, offre une intégration transparente de la solution Force avec ClaimCenter pour la détection des fraudes. Ce-dernier permet l’optimisation du transfert des données liées aux sinistres entre les deux solutions et facilite la détection des fraudes en temps réel.

En Europe, le coût de la fraude à l’assurance s’élèverait à 13 milliards d’euros chaque année, selon Insurance Europe. Pour résoudre ce problème complexe et gérer efficacement le versement d’indemnisations, le module complémentaire Force Ready for Guidewire de Shift, intégré à Guidewire ClaimCenter, déclenche automatiquement des alertes en cas de détection de fraude et ceci, dès l’ouverture du sinistre dans l’outil. Il évalue ensuite le type et le niveau de fraude suspectée afin de savoir s’il convient de traiter les dossiers automatiquement ou manuellement.

Shift offre aux assureurs des solutions technologiques fondées sur l’intelligence artificielle et la data science, dans le but de détecter les déclarations de sinistres potentiellement frauduleuses. En combinant les données internes des assureurs à des données externes, la solution Force établit des correspondances entre ces différentes sources afin de repérer les comportements potentiellement suspects.

“Le partage des données et des informations en temps réel entre ClaimCenter et Force offre des atouts de taille à nos clients communs,” souligne Jeremy Jawish, CEO et cofondateur de Shift Technology. “Le fait de savoir qu’un dossier de sinistre est douteux, et dans quelle mesure permet aux utilisateurs métiers d’être mieux armés pour prendre les décisions appropriées. Devraient-ils approuver une demande de paiement dès la déclaration du sinistre selon la méthode Straigh-Through-Processing, ou en confier le traitement à l’équipe sinistres ? Leur faut-il solliciter un expert pour vérifier certains détails ou faire suivre le sinistre à l’équipe fraude ? Notre partenariat donne aux compagnies d’assurance les moyens de prendre la décision la plus éclairée possible pour chaque demande de prise en charge suite à un sinistre.”

Le module complémentaire Force pour ClaimCenter permet aux assureurs :

D'envoyer les déclarations de sinistres depuis ClaimCenter vers Force afin de détecter la fraude en temps réel ;

De mettre ClaimCenter en permanence à jour en fonction des investigations en cours ;

De personnaliser le niveau d’informations fournies aux personnes chargées du règlement des sinistres.

“La rapidité et la précision sont des paramètres essentiels pour offrir aux clients une expérience incomparable dans le monde de l'assurance mais l’éventualité d’une fraude dans le processus de prise en charge d’un sinistre ralentit souvent le processus d’indemnisation,” explique Becky Mattick, vice-présidente, Global Solution Alliances chez Guidewire. “Grâce à l’intégration de Force Ready for Guidewire de Shift, l’évaluation du risque de fraude est disponible en quelques secondes. Les clients de Guidewire ont donc les moyens de prendre des décisions plus avisées et plus vite, en ce qui concerne la segmentation des déclarations qu’ils reçoivent. Cela leur ouvre de nombreuses opportunités de traitement automatisé (STP), avec pour effet de raccourcir le cycle de vie des sinistres et, ainsi, de mieux répondre aux attentes des assurés.”

Pour en savoir plus sur Shift Technology, rendez-vous sur le blog Guidewire Smart Approach.

À propos de Shift Technology

Shift Technology offre les seules solutions de détection de la fraude et d'automatisation de la gestion des sinistres, basées sur l’intelligence artificielle (AI-native) et conçues spécifiquement pour le secteur mondial des assurances. Leurs solutions SaaS identifient les fraudes individuelles et de réseau deux fois plus précisément que les offres concurrentes. Elles fournissent des conseils contextuels pour aider les assureurs à répondre aux demandes de sinistres plus rapidement et avec plus de précision. Shift a été désigné par le magazine CB Insights comme faisant partie du Top 100 mondial de l'IA 2018.

www.shift-technology.com.

À propos de Guidewire PartnerConnect et Ready for Guidewire

Guidewire PartnerConnect™ est un réseau mondial de sociétés fournissant des services de conseil et des solutions visant à améliorer, étendre et compléter les fonctionnalités offertes par les produits Guidewire. Notre communauté mondiale contribue au succès de nos clients dans le secteur de l’assurance IARD en proposant des implémentations des logiciels de Guidewire, des solutions et technologies à valeur ajoutée et en apportant nos expertises sur les meilleures pratiques dans le secteur de l’assurance.

Guidewire DevConnect ™ est une plate-forme de développement qui permet aux partenaires Solution de Guidewire PartnerConnect™ de créer des modules complémentaires et innovants pouvant être intégrés avec les produits de la Guidewire InsurancePlatform™. Les modules complémentaires de DevConnect offrent une intégration « plug-and-play », des mises à jour garanties et un support amélioré, permettant ainsi de se concentrer sur l’innovation et la croissance des activités. Grâce à un ensemble complet d’API, de kits de développement logiciel et d’outils associés, DevConnect offre tout ce dont la communauté indépendante de développeurs du secteur de l’assurance IARD a besoin pour concevoir et créer rapidement des modules complémentaires riches en fonctionnalités pour les publier ensuite sur la Guidewire Marketplace.

Le programme Guidewire PartnerConnect fonctionne uniquement sur invitation. Pour plus de renseignements concernant Guidewire PartnerConnect, rendez-vous sur www.guidewire.com/partners/.

À propos de Guidewire Software

Guidewire fournit aux assureurs IARD la plateforme métier Assurance sur laquelle ils vont pouvoir s’appuyer pour s’adapter et réussir dans une période d’accélération du changement. Nous mettons à disposition les logiciels, les services et l’écosystème de partenaires nécessaires à nos clients pour permettre de gérer, de différencier et de faire prospérer leur activité. A la fin de notre exercice 2019, nous avions le privilège de servir plus de 380 entreprises dans 34 pays. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site www.guidewire.com/fr. Suivez-nous sur Twitter : @Guidewire_PandC.

REMARQUE : Pour les informations concernant les marques déposées de Guidewire, rendez-vous sur https://www.guidewire.com/legal-notices.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200312005179/fr/