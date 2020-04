Guidewire Software : Le module complémentaire de détection de fraude de FRISS pour ClaimCenter est disponible sur la Guidewire Marketplace

L'évaluation automatisée des risques permet aux assureurs de mieux détecter et d'examiner les sinistres suspects et de lutter plus efficacement contre la fraude

FRISS, fournisseur mondial de solutions de lutte contre la fraude et de gestion des risques axées sur l’IA pour les assureurs IARD, et partenaire Solution du programme Guidewire PartnerConnect, et Guidewire Software, Inc. (NYSE : GWRE), fournisseur de la plateforme de référence pour les assureurs IARD, annoncent la disponibilité du module FRISS de détection de la fraude sur la Marketplace Guidewire. Ce module, développé à l’aide de la plateforme Guidewire DevConnect vient en effet de finaliser son processus de validation Ready for Guidewire et est disponible en téléchargement sur la MarketPlace Guidewire.

La fraude à l’assurance est un enjeu d’envergure mondiale. Aux Etats-Unis, le coût de la fraude à l’assurance dépasse les 40 milliards de dollars par an, ce qui représente, pour le foyer moyen, plusieurs centaines de dollars supplémentaires en primes d’assurance (FBI). Selon le premier baromètre sur la fraude à l'assurance par LeLynx.fr, un français sur dix aurait déjà fraudé et 30% se disent prêts à le faire s'ils en ont l'occasion, malgré les sanctions encourues.

“Les besoins de détection de la fraude sont de plus en plus importants pour les assureurs. Au vu de la pression qui pèse actuellement sur l'économie mondiale, les experts anticipent une recrudescence de la fraude,” déclare Karlyn Carnahan, Responsable du département IARD Amérique du Nord chez Celent. “L’intégration, en amont, d’outils de détection de la fraude au sein de systèmes de gestion des sinistres ou d’administration des polices permet aux assureurs de déployer rapidement ces moyens, et d’ainsi garder une longueur d’avance sur la hausse prévue des sinistres frauduleux.”

Le module complémentaire de lutte contre la fraude FRISS permet aux assureurs de vérifier automatiquement les sinistres à plusieurs étapes du processus de traitement dans Guidewire ClaimCenter, de manière à détecter les fraudes et les risques potentiels.

Les experts sinistres disposent ainsi, directement dans ClaimCenter, du scoring des déclarations de sinistres, ainsi que d’insights opérationnels. Pleinement intégré au processus existant, ce module permet d’assurer la vérification systématique et le traitement automatique et rapide des sinistres. Les experts sinistres ou enquêteurs fraudes ont par ailleurs la possibilité d’apporter leurs retours sur le scoring, ce qui contribue à l’entraînement et l’amélioration continus des modèles utilisés pour la détection de la fraude.

L’intégration de FRISS à Guidewire permet aux assureurs de:

● Procéder au traitement direct (Straight-Through Processing) des sinistres pour les demandes non-suspectes grâce à l’automatisation des fonctionnalités de scoring de la fraude en temps réel lors du processus de gestion du sinistre;

● Déclencher des actions automatisées (workflows) au sein de ClaimCenter en fonction d'un score de fraude FRISS; et

● Aider les experts et les enquêteurs en leur permettant de concentrer leurs efforts sur les déclarations suspectes et en les assistant dans la détection et l’investigation des sinistres frauduleux.

“En tant que partenaire Solution reconnu du programme Guidewire PartnerConnect, nous sommes ravis de pouvoir offrir une nouvelle solution de détection automatisée de la fraude. Co-développée et validée en collaboration avec un client commun, notre module associe l’IA et le machine learning à des règles métier prêtes à l’emploi,” déclare Bas de Graaf, Global Partner Manager chez FRISS. “Ce module contribue à la fois à l’excellence opérationnelle et à la digitalisation de la procédure de traitement des sinistres, permettant de gagner en efficacité sur les processus, sans pour autant sacrifier les mécanismes de contrôle indispensables. Tout comme Guidewire, FRISS est spécialisé dans l’assurance IARD. L’alliance d’un fournisseur tel que Guidewire, avec sa plateforme métier reconnue, et d’une InsureTech comme FRISS est la garantie pour les assureurs d’être gagnant à tous les niveaux.”

“Nous tenons à féliciter FRISS pour le lancement de son module complémentaire de détection de la fraude, qui constitue un nouvel outil important de l’arsenal des assureurs,” déclare Becky Mattick, vice-présidente Solution Alliances chez Guidewire. “La demande de solutions d’assurance anti-fraude est élevée, et les processus d’automatisation en matière d’identification et de gestion de la fraude sont des éléments essentiels pour les assureurs qui souhaitent être garants d’une assurance honnête.”

À propos de FRISS

FRISS se consacre entièrement à la détection des fraudes et des risques pour les assureurs IARD du monde entier. Ses solutions de détection équipées d’une intelligence artificielle pour la souscription, les sinistres et les entités fraudes ont aidé plus de 175 assureurs à développer leur activité. FRISS détecte les fraudes, gère les risques et accompagne la transformation digitale. Les solutions sont implémentées en 4 mois et garantissent un retour sur investissement sur 10 mois ainsi qu’une augmentation de 80% du traitement direct des demandes d’assurances et des sinistres.

Les solutions FRISS permettent une réduction du ratio de pertes, favorisent une bonne croissance du portefeuille et optimisent l’expérience client. Pour plus d’informations, consultez le site www.friss.com

À propos de Guidewire PartnerConnect et Ready for Guidewire

Guidewire PartnerConnect est un réseau mondial de sociétés fournissant des services de conseil et des solutions visant à améliorer, étendre et compléter les fonctionnalités offertes par les produits Guidewire. Notre communauté mondiale contribue au succès de nos clients dans le secteur de l’assurance IARD en proposant des implémentations des logiciels de Guidewire, des solutions et technologies à valeur ajoutée et en apportant nos expertises sur les meilleures pratiques dans le secteur de l’assurance.

Guidewire DevConnect est une plate-forme de développement qui permet aux partenaires Solution de Guidewire PartnerConnect de créer des modules complémentaires et innovants pouvant être intégrés avec les produits de la Guidewire InsurancePlatform. Les modules complémentaires de DevConnect offrent une intégration ‘plug-and-play,’ des mises à jour garanties et un support amélioré, permettant ainsi de se concentrer sur l’innovation et la croissance des activités. Grâce à un ensemble complet d’API, de kits de développement logiciel et d’outils associés, DevConnect offre tout ce dont la communauté indépendante de développeurs du secteur de l’assurance IARD a besoin pour concevoir et créer rapidement des modules complémentaires riches en fonctionnalités pour les publier ensuite sur la Guidewire Marketplace.

Le programme Guidewire PartnerConnect fonctionne uniquement sur invitation. Pour plus de renseignements concernant Guidewire PartnerConnect, rendez-vous sur www.guidewire.com/partners/.

À propos de Guidewire Software

Guidewire fournit aux assureurs IARD la plateforme métier Assurance sur laquelle ils vont pouvoir s’appuyer pour s’adapter et réussir dans une période d’accélération du changement. Nous mettons à disposition les logiciels, les services et l’écosystème de partenaires nécessaires à nos clients pour gérer, différencier et faire prospérer leur activité. A la fin de notre exercice 2019, nous avions le privilège de servir plus de 380 entreprises dans 34 pays. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site www.guidewire.fr. Suivez-nous sur Twitter : @Guidewire_PandC.

REMARQUE : Pour les informations concernant les marques déposées de Guidewire, rendez-vous sur https://www.guidewire.com/legal-notices.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200421005323/fr/