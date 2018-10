Guidewire Software : MARKETPLACE S’AGRANDIT AU PROFIT DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE DES ASSUREURS IARD

Guidewire Software étoffe son éventail d’intégrations et de partenaires Solution disponibles sur Guidewire Marketplace

Guidewire Software, Inc. (NYSE : GWRE), le fournisseur de la plateforme métier Assurance sur laquelle s’appuient les assureurs IARD a annoncé ce jour le développement du programme partenaire Guidewire PartnerConnect™ Solution et de Guidewire Marketplace, une plateforme permettant aux clients de télécharger une grande diversité d’intégrations homologuées pour Ready for Guidewire, développée par les partenaires de Guidewire PartnerConnect™ Solution pour compléter et développer les produits Guidewire InsurancePlatform™. Actuellement, Guidewire Marketplace propose plus de 90 accélérateurs homologués pour Ready for Guidewire, et compte 29 ajouts au cours de notre dernier exercice fiscal, ce qui représente une augmentation de près de 50 % depuis août 2017.

« Le dynamisme croissant de notre écosystème de partenaires, y compris Marketplace, atteste de notre engagement à aider nos clients à accepter l’innovation et à réduire leur coût total de possession », a déclaré Neil Betteridge, Vice-président, Stratégie, Guidewire Software. « Notre programme Ready for Guidewire est un élément différenciateur clé pour nous, et nous sommes fiers d’avoir noué tant de partenariats Solution solides, soutenus par d’importantes intégrations de solutions.

Les temps forts de l’année 2018 concernant nos partenaires Solution et Guidewire Marketplace comprennent :

Une adoption croissante par les clients, avec plus de 1 600 téléchargements à partir de Guidewire Marketplace

L’ajout de 11 nouveaux partenaires Solution à notre programme, y compris des Insurtechs

La croissance de notre couverture internationale grâce à de nouveaux accélérateurs provenant de FRISS, Clairus Group, Hubio, Polonious, Symbility Solutions, et WeGoLook

L’accélération de la cadence moyenne, avec une nouvelle intégration de solution homologuée et publiée tous les 9 jours ouvrés

« Nous tenons à remercier nos partenaires Solution pour leur contribution et leur engagement à offrir des produits, des données et des technologies qui viennent compléter Guidewire InsurancePlatform », a déclaré Becky Mattick, Directrice senior, Solution Alliances, Guidewire Software. « Notre communauté internationale de partenaires est essentielle au succès de nos clients mutuels dans le secteur de l’assurance IARD en proposant des implémentation des logiciels de Guidewire, des solutions et technologies à valeur ajoutée et en apportant son expertise sur les meilleures pratiques dans le secteur.»

À propos de Guidewire PartnerConnect et Ready for Guidewire

Guidewire PartnerConnect™ est un réseau mondial de sociétés fournissant des services de consultation et des solutions visant à améliorer, étendre et compléter les fonctionnalités offertes par les produits Guidewire. Les accélérateurs Ready for Guidewire développés par les partenaires de PartnerConnect Solution ont été scrupuleusement examinés par Guidewire adhèrent aux principes de conception de logiciels de Guidewire et répondent aux critères établis. Les accélérateurs sont disponibles sur Guidewire Marketplace et peuvent être téléchargés gratuitement par les clients de Guidewire.

À propos de Guidewire Software

Guidewire fournit aux assureurs IARD la plateforme métier Assurance sur laquelle ils vont pouvoir s’appuyer pour s’adapter et réussir dans une période d’accélération du changement. Nous mettons à disposition les logiciels, les services et l’écosystème de partenaires nécessaires à nos clients pour permettre de gérer, se différencier et faire prospérer leur activité. Nous avons le privilège de servir plus de 350 entreprises dans 32 pays. Pour plus d’information, rendez-vous sur www.guidewire.com et suivez nous sur Twitter : @Guidewire_PandC.

