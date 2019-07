Guidewire Software : Natixis Assurances poursuit sa transformation digitale avec la plateforme InsurancePlatform de Guidewire

Natixis Assurances, la filiale assurance du Groupe BPCE deuxième groupe bancaire en France, et Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE), fournisseur de la plateforme métier Assurance pour les assureurs IARD, annoncent le déploiement, au sein de Natixis Assurances d’InsurancePlatform™. La mise en place des produits Guidewire Core et Digital, permet à Natixis Assurances Métier non-vie, de poursuivre sa transformation digitale en optimisant la gestion digitale des dossiers de sinistres tout en renforçant l’expérience client. Ces solutions, qui viennent en remplacement de l’ancien système de gestion des sinistres, sont pour le moment déployées sur les lignes produits automobile, moto, habitation et accidents.

Grâce à la mise en place de cette plateforme métier, Natixis Assurances est désormais certifiée par DARVA. C’est à ce jour la certification la plus rapide jamais attribuée par la plateforme de services pour les métiers de l’assurance.

« Notre stratégie consiste à proposer une gamme complète de services d’assurance. Par le biais de notre programme de transformation Purple#Care, nous avons procédé à la refonte et à la modernisation de nos systèmes de gestion des sinistres. En effet, nous souhaitions optimiser la gestion interne des sinistres et en simplifier les processus grâce aux nouvelles technologies. Les résultats déjà constatés, à savoir une efficacité opérationnelle accrue et une meilleure maîtrise des coûts et des risques, indiquent que nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif stratégique », déclare Nathalie Broutèle, Directrice Générale de Natixis Assurances, Métier non-vie.

Le choix de Guidewire ClaimCenter™ comme plateforme de gestion des réclamations et de Guidewire CustomerEngage™ pour la gestion de compte permet à Natixis Assurances de:

Optimiser son modèle opérationnel en termes de gestion, d’organisation et de compétences des collaborateurs;

Améliorer la différenciation de ses produits et services afin d’offrir une expérience client plus fluide et intuitive;

Assurer une meilleure maîtrise des coûts des réseaux de prestataires de service;

Renforcer la détection des recours possibles et de la fraude éventuelle.

« Grâce à la mise en œuvre du système de gestion des sinistres ClaimCenter de Guidewire et à la richesse de ses fonctionnalités, nous bénéficions désormais d’un meilleur niveau d’automatisation. En effet, cette solution nous permet de fiabiliser nos opérations tout en simplifiant l’expérience collaborateur. Nous en tirons les enseignements suivants : l’importance d’un objectif clair, le rôle essentiel d’une gouvernance, la nécessité d’une équipe entièrement dédiée au projet et la pertinence d’une approche produit standard », commente Françoise Terry, Directrice du programme Sinistres chez Natixis Assurances.

« Natixis Assurances est une marque reconnue et réputée pour l’excellence de son service client sur le marché français. Guidewire est ravi d’accompagner Natixis dans leurs efforts permanents pour améliorer ce service, développer des produits innovants et renforcer la maîtrise des risques et des coûts opérationnels », précise Sheridon Glenn, Vice-président, Services Professionnels EMEA de Guidewire Software.

À propos de Natixis

Natixis est un établissement financier français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la banque de financement et d’investissement, l’assurance et les paiements. Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, Natixis compte près de 16 000 collaborateurs dans 38 pays. Elle accompagne et conseille sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels, ainsi que les clients des réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis dispose d’une structure financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 11,1 milliards d’euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,6% et des notations long terme de qualité (Standard & Poor’s : A+ / Moody’s : A1 / Fitch Ratings : A+).

(1) Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois – sans phase-in.

Chiffres au 31 mars 2019

À propos de Natixis Assurances

Natixis Assurances conçoit et gère une offre complète de solutions d’assurances pour les particuliers grand public et gestion privée, les professionnels, les entreprises, les professions libérales, les agriculteurs et les associations. Filiale à 100 % de Natixis, banque de financement internationale, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France, Natixis Assurances distribue dans les réseaux des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne ses contrats d’assurances de personnes (assurance vie, épargne transmission de patrimoine, retraite, assurance décès, assurance dépendance et assurance des emprunteurs) et d’assurances non vie (assurance automobile, assurance habitation, complémentaire santé, garantie des accidents de la vie, assurances mobiles, protection juridique, assurance parabancaire, télésurveillance, assurance des professionnels). Natixis Assurances avec 1 800 collaborateurs sur 9 sites en France, compte 5,5 millions de clients.

Pour plus d’informations : www.natixis.com.

À propos de Guidewire Software

Guidewire fournit aux assureurs IARD la plateforme métier Assurance sur laquelle ils vont pouvoir s’appuyer pour s’adapter et réussir dans une période d’accélération du changement. Nous mettons à disposition les logiciels, les services et l’écosystème de partenaires nécessaires à nos clients pour permettre de gérer, de différencier et de faire prospérer leur activité. Nous avons le privilège de servir plus de 350 entreprises dans 40 pays. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre site www.guidewire.fr. Suivez-nous sur Twitter : @Guidewire_PandC.

