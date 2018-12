Guidewire Software : Optimum Général choisit la solution Guidewire InsurancePlatform pour ses opérations

Les produits de Guidewire soutiendront les opérations résidentielles d’Optimum Général

Optimum Général inc., assureur de dommages canadien fournissant ses produits exclusivement par l’intermédiaire d’un réseau de courtiers spécialisés, et Guidewire Software Inc. (NYSE : GWRE), fournisseur de la plateforme sectorielle sur laquelle les assureurs IARD s’appuient, ont annoncé aujourd’hui que toutes les sociétés d’Optimum Général inc., à savoir Optimum Insurance Company Inc., Optimum West Insurance Company Inc. et Optimum Farm Insurance Company Inc. (les « Sociétés Optimum »), avaient sélectionné les produits de Guidewire InsurancePlatformMC pour soutenir leurs opérations résidentielles.

Les Sociétés Optimum ont sélectionné Guidewire PolicyCenterMC, Guidewire Rating ManagementMC, et Guidewire Reinsurance ManagementMC comme nouveaux produits de souscription, de tarification, d’administration des polices et de gestion de la réassurance pour leurs opérations résidentielles. Les Sociétés Optimum ont souhaité standardiser leurs processus résidentiels dans leurs succursales et accroître leur efficacité opérationnelle en s’appuyant sur la fonctionnalité en temps réel qu’offrent les produits de Guidewire.

« Nous prévoyons que notre relation avec Guidewire aidera Optimum à accroître sa rapidité de mise en marché », a déclaré Noella Anthony, présidente de toutes les sociétés d’Optimum Général inc. « La maturité des produits de Guidewire ainsi que leur historique d’ implantations réussies ont été des facteurs importants dans notre processus décisionnel. »

« Optimum offrira une flexibilité accrue à ses courtiers grâce aux produits Guidewire », a confié pour sa part Steve Boudreault, directeur des technologies de l’information chez Optimum Général inc. « Ce fournisseur nous aidera dans la mise à niveau et l’implantation d’un nouveau système d’administration des polices pour nos opérations résidentielles. »

« Nous sommes heureux d’accueillir Optimum au sein de la communauté des clients de Guidewire », a ajouté Steve Sherry, directeur des ventes chez Guidewire Software. « Nous admirons la volonté des Sociétés Optimum à protéger leurs assurés et leur approche avant-gardiste en matière de prestation de services. Elles comptent parmi les rares acteurs exclusivement dédiés aux courtiers. Nous sommes impatients de les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux actuels et futurs grâce à nos services technologiques. »

À propos d’Optimum General inc.

Optimum Général inc. est un holding canadien qui propose des produits en assurance de dommages aux particuliers comme aux entreprises par l’entremise de ses trois sociétés : Optimum Insurance Company Inc., Optimum West Insurance Company Inc. et Optimum Farm Insurance Inc. Ses produits d’assurance sont exclusivement disponibles via un réseau de distribution de plus de 600 courtiers indépendants répartis sur l’ensemble du Canada. Optimum Général inc. est une filiale du Groupe Optimum inc., un groupe financier privé international. Optimum a pour mission de fournir un excellent service à ses courtiers et à ses assurés. Pour plus d’informations, visitez le site www.optimum-general.com.

À propos de Guidewire Software

Guidewire fournit la plateforme sectorielle dont les assureurs en assurance dommages (IARD) ont besoin pour s’adapter et réussir dans une période de changement rapide de l’industrie. Nous fournissons le logiciel, les services et l’écosystème de partenaires qui permettent à nos clients d’exploiter, de différencier et de faire croître leurs entreprises. Nous avons le privilège de servir plus de 350 entreprises dans 32 pays. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.guidewire.com et nous suivre sur Twitter : @Guidewire_PandC.

