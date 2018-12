Guidewire Software : The Co-operators mène un processus de déclarations de sinistre innovant avec le système en nuage de la plateforme d’assurance de Guidewire Predictive Analytics

Le grand assureur canadien exploite des analyses avancées pour mieux gérer le processus de déclarations de sinistre et améliorer l'expérience client

The Co-operators, une organisation de services financiers et d'assurance généraliste canadienne de premier plan, a choisi Guidewire Predictive Analytics™ pour les déclarations de sinistre afin d'intégrer des données prédictives à Guidewire ClaimCenter™ et de compléter les systèmes qu'elle a en place. Guidewire Software, Inc. (NYSE : GWRE) fournit la plateforme industrielle sur laquelle comptent les assureurs d'assurances générales (IARD [Property and Casualty, P&C]). The Co-operators adoptera un système Smart Core™ pour améliorer sa stratégie d'analyses prédictives évolutive et fournir des données exploitables facilitant la prise de décisions clés. The Co-operators est un client de ClaimCenter depuis 2008.

« Nous avons sélectionné Guidewire Predictive Analytics principalement pour sa facilité d'intégration », a déclaré Carl Lambert, vice-président, Veille commerciale, et directeur des données et des services analytiques (chief data and analytics officer, CDAO) chez The Co-operators. « La solution de Guidewire nous permettra d'incorporer les données de nos modèles d'analyses prédictives et d'améliorer l'ensemble de nos processus de déclarations de sinistre. Au final, c'est de nos clients qu'il s'agit. Plus notre traitement des déclarations de sinistre est efficace, plus nous identifions précisément le risque de fraude, et meilleure est l'expérience client. »

« Nous sommes ravis que The Co-operators ait entrepris son voyage Smart Core en étendant sa relation avec Guidewire et en sélectionnant Predictive Analytics pour compléter son utilisation longue de dix ans de ClaimCenter », a ajouté Steve Sherry, directeur des ventes chez Guidewire Software. « Nous admirons la vision de la société qui est de fournir une valeur tangible pour répondre aux exigences et aux attentes de ses clients et les surpasser, et nous nous réjouissons à l'idée de l'aider à continuer de s'adapter et de réussir sur le marché des assurance, en évolution rapide. »

The Co-operators :

The Co-operators Group Limited est une coopérative canadienne qui administre plus de 42,5 milliards de dollars. Par le biais de son groupe d'entreprises, elle offre une assurance résidentielle, automobile, de vie, de groupe, de voyage, commerciale et agricole, ainsi que des produits d'investissement. The Co-operators est renommée pour sa participation communautaire et son engagement envers la durabilité. The Co-operators est placée parmi les Meilleurs employeurs du Canada par Aon Hewitt et parmi les 50 Meilleures entreprises citoyennes du Canada par Corporate Knights. Pour en savoir plus, visitez www.cooperators.ca.

À propos de Guidewire Software

Guidewire fournit la plateforme sectorielle dont les assureurs en assurance de dommages (IARD) ont besoin pour s’adapter et réussir dans une période de changement rapide de l’industrie. Nous fournissons le logiciel, les services et l’écosystème de partenaires qui permettent à nos clients d’exploiter, de différencier et de faire croître leurs entreprises. Nous avons le privilège de servir plus de 350 entreprises dans 32 pays. Pour de plus amples informations, visitez www.guidewire.com et nous suivre sur Twitter : @Guidewire_PandC.

REMARQUE : Pour obtenir des informations sur les marques de commerce de Guidewire, visitez https://www.guidewire.com/legal-notices.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181211005204/fr/