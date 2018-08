Guidewire Software : Zurich étend l’utilisation de la Guidewire InsurancePlatform en sélectionnant Guidewire Cyence Risk Analytics

L’assureur généraliste mondial va utiliser la solution de modélisation du risque cyber économique « cloud-native » conçue pour aider les assureurs à quantifier leurs expositions au risque cyber

Guidewire Software, Inc. (NYSE : GWRE), fournisseur de la plateforme d’assurances générales (Property and Casualty [P&C]) du secteur, sur laquelle comptent les assureurs, a annoncé aujourd’hui que le Zurich Insurance Group (Zurich) avait sélectionné Guidewire Cyence™ Risk Analytics (Cyence) pour exploiter les connaissances et les perspectives du risque cyber que fournit la solution pour aider la société à prospecter, souscrire et tarifer les risques. Zurich déploiera Cyence à l’échelle mondiale avec un accent tout particulier sur les analyses et le renseignement optimisés pour la sélection du risque.

Les avances technologiques sans précédent du 21e siècle ont transformé la nature du risque dans le secteur des assurances P&C. Les risques cyber en évolution constante présentent des défis uniques, notamment la disponibilité limitée des données actuarielles traditionnelles nécessaires pour modéliser ces risques. Cyence combine la modélisation économique, la cybersécurité, l’apprentissage automatique et la collecte de données à l’échelle de l’Internet pour aider les preneurs de risques à évaluer l’impact financier du risque cyber.

« Après avoir mené une recherche approfondie, nous avons déterminé que les capacités de Guidewire Cyence Risk Analytics, combinées aux évaluations du risque de Zurich, renforceront la façon dont nous répondons aux défis que présentent les risques cyber en évolution constante, d’aujourd’hui », a déclaré Lori Bailey, directrice mondiale du risque cyber, chez Zurich. « Notre mission est d’aider nos clients à évaluer ces risques cyber, et ce produit nous aidera à prendre de meilleures décisions en matière de souscription, de tarification et de gestion du risque d’entreprise de manière à atteindre cet objectif. »

Guidewire Cyence Risk Analytics aidera Zurich à :

Optimiser la précision et l’efficacité de la souscription en utilisant des outils de sélection du risque, orientés données ;

Quantifier l’impact financier du risque cyber au niveau société et portefeuille individuels ; et

Exploiter des opportunités de croissance améliorées grâce à la capacité de la solution à fournir les renseignements nécessaires pour concevoir de nouveaux produits d’assurance et de nouvelles stratégies d’approche marché.

Le Zurich Insurance Group et ses entités régionales sont les clients Guidewire existants d’un ou de plusieurs produits InsurancePlatform dans 10 pays. « Nous sommes heureux que Zurich ait étendu ses relations avec nous en sélectionnant ce produit », a déclaré George Ng, directeur des données, chez Guidewire. « Nous sommes impatients de travailler avec eux pour appliquer les analyses de données et les aider à atteindre leurs objectifs stratégiques autour de la croissance et de la gestion du risque d’entreprise. »

À propos de Zurich

Le Zurich Insurance Group (Zurich) est un assureur généraliste de premier plan qui sert ses clients sur les marchés mondiaux et locaux. La société, qui emploie environ 53 000 personnes, fournit une large gamme de produits et services d’assurances générales et d’assurance-vie dans plus de 210 pays et territoires. Zurich compte parmi ses clients des particuliers, des petites, moyennes et grandes entreprises, ainsi que des multinationales. Le Groupe, qui a son siège à Zurich, en Suisse, a été fondé en 1872. La société de portefeuille, Zurich Insurance Group Ltd (ZURN), est inscrite à la bourse suisse SIX et a un programme American Depositary Receipt (ZURVY) de niveau I qui est négocié de gré à gré sur OTCQX. Un complément d’information sur Zurich est disponible à l’adresse www.zurich.com.

À propos de Guidewire Cyence Risk Analytics

Guidewire Cyence Risk Analytics sont des produits d’écoute de données et d’analyse du risque, axés sur la compréhension et la modélisation des risques nouveaux et changeants du 21e siècle. En combinant une collecte de données à l’échelle de l’Internet, un apprentissage automatique adaptatif et une modélisation des risques d’assurance, Cyence Risk Analytics fournit des renseignements qui aident les entreprises à affronter de nouveaux risques, tirer parti de nouvelles opportunités, et développer de nouveaux produits.

À propos de Guidewire Software

Guidewire fournit la plateforme du secteur sur laquelle comptent les assureurs spécialisés en assurances générales (P&C) pour s’adapter et réussir dans une période de changement rapide. Nous fournissons le logiciel, les services et l’écosystème de partenaires qui permettent à nos clients d’exploiter, de différencier et de développer leur entreprise. Nous avons le privilège de servir plus de 350 entreprises dans 32 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.guidewire.com, et suivez-nous sur Twitter : @Guidewire_PandC.

