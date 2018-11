Guidewire Software : améliore son programme PartnerConnect Consulting avec l'ajout de spécialisations produits et régionales

Les assureurs pourront mieux comprendre le niveau d’expertise Guidewire chez un partenaire

Guidewire Software, Inc. (NYSE : GWRE), qui fournit au secteur la plateforme sur laquelle comptent les assureurs spécialisés en assurances générales (Property and Casualty, P&C), a annoncé aujourd'hui l'ajout de spécialisations à son programme PartnerConnect Consulting. Ces spécialisations ont été ajoutées pour aider les compagnies d'assurance à choisir le meilleur partenaire pour diriger ou pour doter en personnel leurs projets Guidewire. Guidewire a dévoilé de nouvelles spécialisations, dont deux qui ont été testées avec succès plus tôt cette année.

« Nos clients recevront désormais plus d'informations pour déterminer clairement quels partenaires disposent des capacités éprouvées dans le produit et la région choisis », a déclaré Lisa Walsh, vice-présidente, Alliances, Guidewire Software. « Ces nouvelles spécialisations vont également nous aider à mieux appréhender les performances et les compétences d'un partenaire. »

Pour acquérir une spécialisation, les partenaires doivent démontrer leurs compétences et leurs connaissances concernant un produit ou une solution spécifiques de Guidewire en certifiant leur personnel à plusieurs niveaux (spécialiste et professionnel) par le biais du Programme de formation des partenaires de Guidewire, ainsi qu'en fournissant des références clients.

Au début de cette année, Guidewire a mené à bien un programme pilote avec deux spécialisations : Regional Premier Americas et Premier Services Engagement. Les nouvelles certifications suivantes sont désormais disponibles :

Guidewire PolicyCenter

Guidewire ClaimCenter

Guidewire BillingCenter

Guidewire InsuranceSuite - Intégration

Guidewire InsuranceSuite - Base

Guidewire Digital Engagement

Digital UX Complementary

Guidewire DataHub

Guidewire DataHub+

Guidewire Cloud

Premier Go-to-Market (GTM) – Région EMOA

Premier Go-To-Market – Amérique du Nord (anciennement Regional Premier Americas)

« Nous nous félicitons de cette passionnante évolution du programme et de notre capacité à ajouter des spécialisations qui vont aider les partenaires à mieux présenter les services et les capacités pertinents aux assureurs de leurs régions respectives », a déclaré Lars Ackermann, associé directeur d'IKOR.

« PwC attend avec impatience les améliorations constantes de l'excellent programme qu'utilise depuis longtemps l'alliance Guidewire », a déclaré Paul McDonnell, partenaire mondial de consultation en assurances chez PwC. « Et nous anticipons avec intérêt d'apporter une plus grande valeur ajoutée à nos clients communs et de poursuivre notre investissement mondial dans notre pratique Guidewire. »

« Guidewire a développé un écosystème très dynamique auquel nous sommes honorés de participer. Les partenaires de consultation seront désormais en mesure de présenter leur expertise Guidewire durement acquise d'une manière qui soit significative et utile pour nos clients communs », a confié pour sa part Jérôme Isabelle, vice-président exécutif, Alliances stratégiques et nouveaux marchés, V-NEO de GFT.

À propos de Guidewire PartnerConnect

Les partenaires du programme PartnerConnect™ Consulting de Guidewire fournissent des services de consultation en stratégie et transformation des affaires, ainsi que des services de mise en œuvre et des services connexes de prestation et de solution. À ce jour, les agences mondiales Guidewire Consulting regroupent plus de 8 000 consultants qui ont été formés aux produits Guidewire ou qui en ont l'expérience.

Guidewire PartnerConnect est un programme sur invitation uniquement. Pour en savoir plus sur Guidewire PartnerConnect, veuillez consulter le site http://www.guidewire.com/partners/.

À propos de Guidewire Software

Guidewire fournit la plateforme du secteur sur laquelle comptent les assureurs spécialisés en assurance multirisques (Property and Casualty, P&C) pour s’adapter et réussir dans une période de changement rapide. Nous fournissons le logiciel, les services et l’écosystème de partenaires qui permettent à nos clients d’exploiter, de différencier et de développer leur entreprise. Nous avons le privilège de servir plus de 350 entreprises dans 32 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.guidewire.com, et suivez-nous sur Twitter : @Guidewire_PandC.

